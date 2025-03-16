Сегодня 21:40 Фетиши арабских шейхов затмили вечеринки Пи Дидди? Почему все заговорили о Porta Potty Dubai 0 0 0 Фото: Cover Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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Пользователи социальных сетей начали продвигать тренд Porta Potty Dubai. Они делятся шокирующими подробностями вечеринок, которые устраивают миллиардеры из стран Ближнего Востока с участием девушек-эскортниц. В переводе на русский Porta Potty означает переносной туалет. О том, что из себя представляют эти рассказы и почему в их достоверность поверили не все — в материале 360.ru.

Как появился тренд Porta Potty Dubai

Одной из первых, кто ввел в оборот этот тренд, стала ведущая страницу в TikTok стюардесса, работающая на рейсах в Объединенных Арабских Эмиратах. Она рассказала своим подписчикам, что обратила внимание, как одна пассажирка бизнес-класса постоянно просила продукты богатые клетчаткой. После вопроса о странности выбранной диеты пассажирка призналась, что она за деньги испражняется на миллиардеров, которые приглашают ее на вечеринки Dubai Porta Potty.

«Мне платят за это и я должна делать все, что в моих силах, потому что сегодня я отправляюсь на очередную яхту», — процитировала автор видео пассажирку.

Фото: Pan Chaoyue/Xinhua / www.globallookpress.com

Стоимость подобной «услуги» составляет до 50 тысяч долларов. Это только гонорар без учета билетов на перелеты, проживание и подарки. По словам стюардессы, она с ужасом узнала, что многие ее коллеги тоже вовлечены в подобный бизнес и не только сами оставляют следы своей жизнедеятельности на миллиардерах, но и позволяют им испражняться на свою грудь. Позже появился еще один ролик, в котором девушка объявила, что получила контракт на оказание сексуальных услуг миллиардеру из Дубая. За 25 тысяч долларов с нее потребовали незащищенный секс, вылизывание ступней, а также близость с 13-летний братом заказчика.

Фото: Fabian Sommer/dpa / www.globallookpress.com

Еще одна звезда TikTok, известная британская тренер Сэйнт Муллан, рассказала о своем опыте общения с мужчиной, который пригласил ее присоединиться к вечеринке на яхте. Свое сообщение он прислал в одной из социальных сетей. Девушке гарантировали перелет и бесплатное пребывание за «исполнение самых тайных желаний», в которые он включил «золотой дождь», анальный футфистинг и многое другое. Муллан опубликовала скриншоты предложения и объявила, что хочет привлечь внимание к извращенным фетишам богатых мужчин. История быстро завирусилась, под трендом Porta Potty Dubai начали появляться анонимные рассказы пострадавших. Девушки жаловались, что не ожидали такого жестокого обращения и считали, что все обойдется обычными эскорт услугами.

Почему тренд Porta Potty Dubai критикуют

Некоторые пользователи начали жаловаться на рассказы о якобы услугах, которые покупали миллиардеры из стран Ближнего Востока, называя подобные сообщения шок-контентом. Еще одних смутили анонимность сообщений и отсутствие каких-либо доказательств.

Популярный блогер из TikTok Ebrahim_ka обвинил авторов Porta Potty Dubai в расизме. Он подчеркнул, что сам живет в Дубае и знаком с многими богатыми людьми, за которыми никогда не замечал подобного поведения.

Фото: Jens Kalaene/dpa / www.globallookpress.com

Блогер добавил, что если подобные извращенные практики и существуют, то их участниками могут оказаться иностранцы, которые прилетели в Дубай. Он также призвал не равнять всех жителей эмирата с людьми с различными сексуальными девиациями, а распространение подобных слухов, по его словам, стигматизирует мужчин. Многие комментаторы согласились с позицией, что подобные фетиши и запросы не привязаны к какой-либо национальности. Пока Porta Potty Dubai остался простым интернет-феноменом, который распространился по социальным сетям и стал очередным предметом дискуссий. Никаких подтверждений этому явлению так и не появилось. Любители теорий заговора считают, что молчание пострадавших купили их богатые клиенты.