Варвары или терпилы. На какую коллизию Ален Делон обрек россиян

Противоречивые чувства вызвала смерть Алена Делона. С одной стороны, люди скорбят. Вспоминают фильмы своей юности и красавца актера: Рокко Паронди, Зорро… Люди видят в Делоне свое прошлое. Времена, когда они сами были молоды и красивы. А затем вспоминают его разговор с Зеленским, обещание приехать в Киев и сожаление о невозможности вступить в ВСУ. И как реагировать?

Пожалуй, воскресенье было для россиян днем растерянности: мы не знали, как оплакивать любимого актера, который на старости лет фактически пожелал поражения нашей армии. В понедельник — новый удар. Теперь уже от Джорджа Клуни: его с женой фонд прямо поддерживает антироссийских активистов. Что ж, теперь и с Клуни фильмы не смотреть?

Предал: что Ален Делон говорил о России и Украине Если честно, я сама и не вспомнила вчера, что Делон говорил с Зеленским, называл его чуть ли не лучшим из людей и сожалел о невозможности на старости лет вступить в ряды ВСУ. Но более памятливые сограждане раскопали. И я растерялась.

Не сказать, чтобы очень уж мне хотелось оплакивать Делона. Не мой герой. И как актер он у меня не вызывал эмоций, и как мужчина не казался неотразим. Для меня скорее умер персонаж песни «Наутилуса» «Взгляд с экрана». Думаю, огромная доля популярности Делона в России приходится на текст Ильи Кормильцева, который сделал этого француза лицом светлых надежд, что питали наших людей в самые черные для нас времена. Ален Делон стал символом веры: мы повторяли, что есть на свете другой мир, где мужчины не пьют одеколон, где подростки не проводят время на гнилых вписках и где никто не насилует своих дочерей. Было у нас время, когда мы жили посреди описанного смрада и очень хотели попасть в мир, который оказался бы чище, светлее и живее нашего. Иллюстрацией такой сказки и стал Ален Делон.

Фото: Begoin/Keystone Press Agency / Global Look Press

Лично я, когда слышу о Делоне, вспоминаю те годы. 1980-1990-е, общую неустроенность, страх и огромное желание новой жизни. Без всего того ужаса, что обрушился на нас в межвременье. А кто-то вспоминает «Зорро», «Черный тюльпан» и даже «Тегеран-43». Всем нам, конечно, когда Делон поговорил с Зеленским и расхвалил его, стало неприятно. Будто он нас предал. Мы его любили, а он — вот так. Украинцы тоже, конечно, любили. Но нас в три раза больше, следовательно, наша любовь в три раза сильнее. А он ее попрал. Нет ненависти или неприязни к актеру, который, вряд ли долго разбираясь, принял чужую сторону — есть обида.

Фото: Кадр из фильма «Черный тюльпан». Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / Global Look Press

Был ли покойный нравственным человеком? Потом появляется стыд. Когда нам напомнили, что вообще-то Ален Делон много кого поддерживал. И, судя по разнообразию персон, за которых агитировал, был покойный не слишком разборчив. Так, в 1998 году он прилетал в Красноярск агитировать за… генерала Лебедя! Потом ездил с ним в агитбригаде по Сибири. Не скажу, что стыдно было поддерживать Лебедя. Я его помню, крепкий такой был генерал, в качестве прототипа породил персонажа «Особенностей национальной охоты» и «… рыбалки» — генерала Иволгина. Но все же не верю, что Ален Делон так уж интересовался персоной этого Лебедя, прежде чем за него агитировать — просто заплатили. А до того Делон с таким же простодушием участвовал в Петербурге в официальном визите Франсуа Миттерана в Петербург и присутствовал на приеме с Анатолием Собчаком, где даже, если верить рассказам Людмилы Нарусовой, ее поцеловал. От Собчака до Лебедя. И это только в России.

Наверняка по всему миру найдется много генералов, либералов и прочих, кого Делон поддерживал. От этого мне лично, выросшей на словах о том, что Делон не такой и вообще не пьет одеколон, становится немного стыдно. Зачем мы про него пели, если он оказался такой же? Неразборчивый, глупый. Да у него даже образования нет! В 86 лет поставил нас в неудобное положение: мы его любили, а он сказал, что пошел бы нас убивать.

Случай Делона ставит перед нами непростой вопрос. Как нам быть с нашими чувствами к нему? Как относиться к его фильмам? С одной стороны, все свои знаковые роли Делон сыграл, когда еще признавался в любви к России. С другой, хотел бы записаться в ВСУ…

Фото: Ален Делон в Москве. Anton Kavashkin/Russian Look / Global Look Press

Делон поставил нас перед тяжелым выбором: с одной стороны, культура, кино, фильмы, которые мы любим и которые, если уж на то пошло, вовсе не Ален Делон и создавал. Отказаться от них — варварство. С другой стороны, если продолжать смотреть фильмы и добродушно оплакивать Делона, нести цветы к французскому посольству, устраивать вечера его памяти, не получится ли из нас, простите, терпил? Он прямыми словами сказал, что хочет нас убивать, что считал бы своим долгом пойти в бой на стороне нашего противника, а мы ему после смерти — букеты? Очень странно.

Фото: Ален Делон в Москве. Anton Kavashkin/Russian Look / Global Look Press

Отдельный параграф для любителей высказаться Лучше бы Делон ничего не говорил. Между прочим, политические жесты и высказывания звезд такого уровня — редкость. Из французов той плеяды припомню только Депардье. Который совсем запутался: то он русский и гражданин России, то готов слать деньги украинцам, то снова русский. Это несколько обескураживает зрителя. Думаю, в основном знаменитые актеры и певцы знают, что их политические заявления могут поставить публику в неудобное положение, потому не особенно высказываются. Должна быть какая-то ответственность.

Я знаю, что у многих кинокомпаний на Западе в контрактах есть даже пункт о воздержании актера от политических высказываний и участии в общественно-политической жизни. И к нам такая практика приходит. Потому что снимется актер в фильме с целевой аудиторией женщин 50+, а потом идет на гей-парад и требует легализовать проституцию. Или, допустим, ляпнет, будто мечтает воевать в чужой армии. Наверное, так было бы для всех честнее. Чтобы они меньше высказывались. Особенно когда высказываются за деньги, при этом не имеют ни малейших компетенций для выработки своей позиции. Что может сказать о военном конфликте древней европейской страны актер, который с трудом окончил школу-интернат?

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / Global Look Press

И пес Спарки высказался Еще один удар нанес нам другой красавец — Джордж Клуни. Фонд, который он основал вместе с супругой, российская Генпрокуратура признала нежелательной организацией. Я сначала даже поперхнулась. При чем здесь Клуни? Актер со школьным образованием, исполнитель роли Бэтмена и голос пса Спарки из «Южного парка». Оказалось, Клуни очень любит высказываться. Даже при беглом пролистывании его страницы в «Википедии» можно узнать, что у артиста есть мнение по множеству вопросов, включая геноцид армян. Хотя какое отношение он, потомок тетки Авраама Линькольна, имеет к армянам? Тем не менее.

Фото: Jutta Prechtel/Keystone Press Agency / Global Look Press

Клуни постоянно о чем-то высказывается и действительно организовал «Фонд Клуни за справедливость», который в России признали нежелательной организацией. Потому что взялся поддерживать наших политэмигрантов, проводил антироссийскую повестку и даже, в лице одной из его сотрудниц, вдруг заявил, что будет добиваться ареста российских журналистов. Почему американец и ливанка Клуни решили начать борьбу за справедливость с нас, я вообще не понимаю. Но вижу, что актер языка за зубами не держит. Это, как говорится, ранит. Неприятно. Кроме того, я — российский журналист, я пишу этот текст фактически для официального СМИ Подмосковья. Стало быть, лично меня его фонд тоже внезапно может захотеть где-нибудь арестовать и куда-нибудь экстрадировать. Это же крах жизненных устоев: пес Спарки готов засадить меня за решетку.

Здесь уже дело посерьезнее, чем в случае с Делоном. Лично мне Делон ничем не угрожал, да и вообще был старенький. Клуни помоложе, у него есть реальный фонд, он дает реальные деньги на лоббирование реальных антироссийских решений. Он реально, а не метафорически, поддерживает антироссийские силы и вполне реально может пролоббировать, чтобы лично меня посадили в реальную тюрьму, вздумай я сдуру поехать на Запад.

С Клуни понятно. Есть я, есть он. Мне отныне неприятно смотреть его фильмы. Не хочу видеть человека, который содержит штат юристов, готовых открыть на меня охоту. С нашими писателями, что одно время кучно признавались в желании спонсировать Украину и даже давать деньги на ВСУ, тоже более-менее понятно. Здесь механизм отторжения другой: здоровая реакция общества на предателей. Они свои, открывшие рот, чтобы прожевать своих. Людоеды, проще говоря. Писатели, который желают смерти своим читателям. Все с ними понятно. А вот с Делоном непонятно ничего. Выживший из ума необразованный дедушка, который и в расцвете лет не отличался разборчивостью.

Фото: Ален Делон в 2021 году. Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

Красивый был, в фильмах хороших снимался. Но решительно теперь непонятно, как те фильмы смотреть, если актер сожалел, что не сможет нас убивать. Надо же было так ему напоследок выступить. Ушел и обрек огромную страну на терзания. Откажемся от фильмов — в собственных же глазах прослывем варварами. Не откажемся — останется легкое чувство неуважения к себе: он с нами так, а мы смотрим. Уж лучше бы Делон перед смертью помалкивал.