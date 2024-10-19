Сегодня 16:55 Выборы без выбора. На что готова пойти Майя Санду, чтобы остаться у власти? Публицист Белов: у Санду есть возможность обнулить результаты выборов в Молдавии 0 0 0 Фото: Pool /Ukrainian Presidentia / Global Look Press Эксклюзив

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Выборы президента Молдавии

В Молдавии завтра, 20 октября, пройдут президентские выборы Майи Санду. Нет, я не оговорился, это будут именно безальтернативные выборы действующей руководительницы республики, поскольку никакого реального выбора у граждан де-факто нет.

Да, официально в бюллетени для голосования внесли 11 фамилий, но большинство и них — так называемые кандидаты-спойлеры, необходимые, во-первых, для «репрезентативности», а во-вторых, чтобы размыть голоса противников Санду. Всю реальную оппозицию, вроде блока «Победа» под руководством Илана Шора, ставленница Запада, гражданка Румынии Майя Санду заблаговременно зачистила. Казалось бы, в таких условиях беспокоиться насчет положительного исхода выборов действующему президенту Молдавии уже не приходится. Ан нет, беспокоится, да еще как — настолько, что с помощью хитрых технологий фактически лишила права голоса сотни тысяч соотечественников, которые могли бы проголосовать «как-то не так».

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как рассказал один из соперников Санду по президентской гонке, бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, хотя в России проживает самая большая диаспора молдаван, по разным подсчетам, где-то от 400 до 700 тысяч человек, на всю нашу необъятную Родину молдавский ЦИК распорядился открыть только пять избирательный участков. При этом в Италии их 60, в Германии — 26, во Франции — 20, в Великобритании — 17, в США и Румынии — по 16, в Испании — 11, в Ирландии — 10. Как говорится, почувствуйте разницу.

Фото: Майя Санду и глава МИД Германии Анналена Бербок. Thomas Koehler/www.imago-images.de / Global Look Press

Впрочем, удивляться тут нечему: крайне непопулярная в собственной стране Санду может надеяться только на голоса молдован, предпочитающих жить в западных странах. Еще одной политтехнологической уловкой нынешнего молдавского режима стало одновременное проведение выборов президента и референдума о желании стать частью Евросоюза. В этом случае расчет делают на то, что избиратель, проголосовавший за ЕС (миф о благословенном западном рае все еще очень силен в сознании многих молдавских граждан), непременно отдаст свой голос и за Санду, как главного апологета идеи евроатлантического выбора Молдовы.

И все же в республике достаточно тех, кто видит ее будущее в дружбе с Россией. В попытке понравиться этой части молдавского общества Санду пошла на шаг, обернувшийся в итоге просто феерическим уровнем постиронии.

Для участия в агитационном концерте в поддержку Санду пригласили Лайму Вайкуле, группу «Би-2» и еще несколько исполнителей уровнем попроще. Теперь просто вдумайтесь: человек, на 100% «топящий» за западный вектор развития, ради популярности пользуется услугами бывших российских и даже советских, как в случае с Вайкуле, «звезд» эстрады, поющих, внимание, на русском языке. Кстати, именно на этом языке Санду общалась с ними за кулисами пропагандистского мероприятия. Можете ли вы представить себе нечто подобное у нас в России или, скажем, в США? Я вот с трудом.

И все же, как уже было отмечено, все эти ухищрения вовсе не вселяют в Майю Санду уверенность в грядущей победе. На этот случай у нее заготовлен «план Б». План, надо сказать, весьма кровавый. По информации известного украинского политолога Руслана Бортника, в случае неудачи на президентских выборах Санду может попытаться с помощью подразделений ВСУ провести военную операцию против Приднестровья. Предварительная договоренность об этом между ней и Зеленским существует давно. Дело это курируют британские спецслужбы.

Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency / Global Look Press

Зачем это нужно Киеву — разговор отдельный. А вот Санду таким образом сможет, с одной стороны, обнулить результаты выборов, а с другой, в случае успеха военной авантюры, прослыть победительницей, восстановившей территориальную целостность Молдавии. Отмечу также, что при необходимости к операции против ПМР подключится и Бухарест — и тогда можно будет уже вести разговор о фактическом аншлюсе Румынии и Молдавии, крахе молдавской государственности и ассимиляции молдаван с их полным исчезновением как отдельного этноса. Впрочем, именно этого все эти годы Майя Санду и добивалась.