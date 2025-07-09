Муза расистов и разоблачительница Макронов. История становления скандальной Кэндис Оуэнс

Журналистка Кэндис Оуэнс разочаровалась в Трампе после того, как он попросил прекратить расследование об истинном поле первой леди Франции Брижит Макрон. Чем известна американка и как она стала рупором Республиканской партии США — в материале 360.ru.

Трамп попросил журналистку отстать от Макрона Когда американский президент Дональд Трамп вторично воцарился в Белом доме, Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать разгромный материал о том, что жена президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной*. Однако после личной встречи резидентов Белого дома и Елисейского дворца журналистку попросили отказаться от скандальной темы, рассказала она на своем YouTube-канале. Оуэнс сообщила, что Трамп заверил ее, будто мадам Макрон — настоящая женщина. Он, дескать, близко ее видел и обедал с ней на вершине Эйфелевой башни. Кроме того, американский лидер признался, что не хочет портить отношения с французским коллегой. Все затраты журналистке он пообещал возместить. Между тем Кэндис заявила, что Трамп для нее стал «хроническим разочарованием» и ей стыдно, что она призывала людей голосовать за него. Журналистка призналась, что начала сомневаться в президенте после его ссоры с Гарвардским университетом, а бомбардировка Ирана поставила финальную точку в ее отношении к лидеру республиканцев, писал The Hill.

Фото: Поцелуй Кэндис Оуэнс с Трампом, Белый дом, 4 октября 2019 года. Stephanie Reynolds / www.globallookpress.com

Биография Кэндис Оуэнс Кэндис Оуэнс родилась в апреле 1989 года в городе с романтичным названием Уайт-Плейнс — «Белые равнины». Затем семья переехала в Стамфорд штата Коннектикут. Когда девочке, третьей из четырех детей, стукнуло 11 лет, родители развелись и воспитанием малолетней ватаги занялись мать и бабушка с дедушкой. Оуэнс хорошо училась в средней школе, но перед самым выпускным она получила голосовые сообщения от группы одноклассников, среди которых был и 14-летний сын мэра и будущего губернатора штата Коннектикут, демократа Дэниела Мэллоя. Белые мальчики не поскупились на угрозы и обещания смерти чернокожей девушке. Вот только напугать ее не удалось. Мало того, 17-летняя американка отправилась к городскому суперинтенданту школ и дала прослушать расистские вопли. Но тот лишь сказал, что они были «ужасными». Тогда семья Кэндис подала в федеральный суд на городской Совет по образованию, утверждая, что город не защитил права ученицы. Результат — компенсация в размере 37 500 долларов и стойкая неприязнь к демократам.

Фото: Кэндис Оуэнс на саммите молодых чернокожих лидеров, Вашингтон, 2019 год. Tasos Katopodis / www.globallookpress.com

Взрослая жизнь Оуэнс Отучившись три курса в университете Род-Айленда, девушка получила степень бакалавра в области журналистики и бросила учебу из-за проблем со студенческим кредитом. Работала стажером в нью-йоркском Vogue, административным помощником в частной инвестиционной компании на Манхэттене и даже доросла до должности вице-президента по административным вопросам. В 2015 году стала гендиректором маркетингового агентства Degree180. Девушка начала вести блог, в котором высмеивала размер полового органа Дональда Трампа, критиковала консервативных республиканцев и выражала надежды, что «они в конце концов умрут (мы надеемся, мирно, во сне) и тогда можно будет сразу же приступить к очевидным социальным изменениям».

Фото: SMG / www.globallookpress.com

Спустя год неутомимая американка захотела запустить сайт SocialAutopsy.com — он должен был разоблачать интернет-хулиганов: отслеживать их цифровые следы и выяснять реальные имена и место жительства. Вот только такая идея напугала демократическую общественность: одно дело анонимно поливать кого-то фекалиями, другое — когда к тебе в дом придут обиженные люди. На Оуэнс ополчились все: левые и правые, жертвы и инициаторы буллинга, как в Сети, так и в обычной жизни. Внезапно оказалось, что всем нравится конфиденциальность, а в назидание в интернет слили личные данные самой активистки. Сайт так и не заработал, а Kickstarter — площадка по сбору средств на финансирование — закрыла сбор.

Фото: Joel Angel Juarez / www.globallookpress.com

Оуэнс с республиканцами Выйти из этого скандала с минимальными потерями Оуэнс помогли республиканцы. И скоро она начала публиковать комментарии в пользу человека, в адрес которого еще три года назад отпускала скабрезные шутки. Журналистка начала призывать цветное население США плюнуть на демократов и срочно зарегистрироваться в Республиканской партии США. Прогиб зачли. Трамп назвал журналистку «очень умным мыслителем». Председатель Нацкомитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл заявила, что им нужно больше таких людей. Политик Тед Круз выразил свое восхищение и даже Канье Уэст отметился: «Мне нравится ход мыслей Кэндис Оуэнс». Та в ответ назвала рэпера «дорогой друг и коллега-супергерой». Было у журналистки и недолгое сотрудничество с сайтом InfoWars горе-конспиролога Алекса Джонса. Правда, довольно быстро у американки хватило ума сообразить, что такая компания бросает на нее тень похлеще комплиментов Уэста. Но перед этим активистка успела заявить, что считает высадку астронавтов на Луну фальшивкой. И да, дама — антипрививочница и отрицатель COVID-19.

Интересно Оуэнс замужем за британцем Джорджем Фармером, сыном лорда. Они познакомились в 2018-м, через год обручились и поженились. Супруги воспитывают четверых детей: дочь и троих сыновей, последний родился в мае этого года. Оуэнс замужем за британцем Джорджем Фармером, сыном лорда. Они познакомились в 2018-м, через год обручились и поженились. Супруги воспитывают четверых детей: дочь и троих сыновей, последний родился в мае этого года.

Скандалы Оуэнс Громкий скандал приключился с семьей Молли Тиббетс. Летом 2018 года эту девушку убил 24-летний мексиканский нелегальный иммигрант Кристиан Бахен Ривера. Республиканцы тут же обвинили в этом преступлении демократов. В итоге родные погибшей потребовали прекратить «использовать смерть для политической пропаганды», а Оуэнс обвинили в публичном преследовании. Но журналистку не останавливали такие мелочи. В стиле «я ни на что не намекаю, но…» она указала на количество еврейских чиновников в администрации президента того времени Джо Байдена и снискала похвалу расиста, женоненавистника, гомофоба и антисемита Ника Фуэнтеса: он с одобрением отметил, что Оуэнс ведет «полномасштабную войну против евреев».

Фото: Lev Radin / www.globallookpress.com

Разумеется, тут недалеко и до отрицания холокоста. Впрочем, на такие утверждения Оуэнс не решилась, но вот в экспериментах Йозефа Менгеле над заключенными концлагерей усомнилась. Мол, все это неправда и советская пропаганда. А еще Сталин был евреем. И сам он, и его последователи — часть еврейской каббалы. Как и Зигмунд Фрейд, который посредством психоанализа пропагандировал педофилию. Это все только вершина айсберга. Неудивительно, что террорист, устроивший стрельбу в мечетях Крайстчерч в 2019 году, в своем манифесте признался, что был поклонником Кэндис и «она повлияла на него прежде всего». Кстати, этот убийца полусотни человек был сторонником теорий о замещении коренного населения США мусульманами и ультраправым расистом. Позднее работу Оуэн высоко оценил 17-летний чернокожий неонацист Соломон Хендерсон. Он в январе этого года устроил стрельбу в кафетерии в средней школе Антиохии. В своем блоге называл журналистку одной из своих вдохновителей и утверждал, что «ее собственные взгляды помогли все больше и больше проникать в веру в насилие по поводу еврейского вопроса».

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag / www.globallookpress.com

Горячие темы Оуэнс Летом 2021 года Оуэнс объявила о запуске Freedom Phone ценой в 500 долларов. Гаджет якобы «не контролируется Apple или Google», прекрасно защищен от любых попыток взлома и создан исключительно для сторонников Трампа. Скоро выяснилось, что под маской суперустройства скрывался китайский Umidigi A9 Pro за 120 баксов. Еще одним громким позорищем стала попытка продвижения финтех-компании GloriFi. Кэндис начала рекламу в августе 2022-го, а уже в ноябре проект схлопнулся, не сумев собрать необходимые средства. Пришлось вспоминать истоки и возвращаться к публицистике. Вот только к тому времени даже резонные замечания журналистки воспринималась здравомыслящими людьми как очередной бездоказательный бред. Но Оуэнс это не смутило. Она прихватила сразу две громкие темы. В феврале 2025 года объявила о работе над сериалом «Говорит Харви» о продюсере Харви Вайнштейне, которого осудили — незаконно, по словам дамочки — за сексуальное насилие. Но еще раньше ее целью стала жена президента Франции: Брижит Макрон, которую давно подозревают в том, что она родилась мужчиной*.

Фото: Брижит Макрон с супругом президентом Франции Эммануэлем, Париж, февраль 2025 года. Telmo Pinto / www.globallookpress.com

В 2025 году Оуэнс выпустила многосерийный видеосериал под названием «Становление Брижит», в котором продвигала эту теорию заговора. Она также рекламировала одноименную книгу журналиста-расследователя Ксавье Пуссара, что стала бестселлером на Amazon. Доказательства, разумеется, лишь умозрительные и с натяжкой. Зато какой громкий скандал! Кстати, первыми о «мадам-месье» Франции заговорили в 2021 году ясновидящая Амандин Рой и журналистка Наташа Рей. По их словам, Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. И у него даже было пятеро детей. Американка развила эту тему и отметила, что нет никаких фото жены французского президента до 30 лет, когда и произошла смена пола. Оуэнс уже полгода как грозится представить железобетонные доказательства своей правоты, однако дело не пошло дальше рассказов о некой компьютерной программе, которая якобы может показать по детскому фото, как будет выглядеть человек в зрелом возрасте. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.