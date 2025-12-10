Сегодня 07:20 «Сами все увидите». Тайное послание из Гималаев для России: что ждет ее 26 февраля 2026 года? 0 0 0 Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Интересное

26 февраля 2026 года. Эту дату, как ключ от будущего, назвал в гималайском монастыре русскому океанологу старый монах. Он говорил о равновесии, о повороте России к свету и о событиях, детали которых «скоро откроются сами». Его слова, словно эхо, повторяют предсказания Далай-ламы и расчеты индийского IT-провидца. Что же ждет нас в этот день?

Пророчество, услышанное в Гималаях Индийский монах подробно рассказал ученому о грядущих событиях на планете и в России. По словам провидца, 2026 год станет для России особенно знаменательным. А поскольку наша страна влияет на всю планету, то итоги года ощутят на себе все люди без исключения. Монах предрек наступление долгожданного равновесия, гармонии Инь и Ян. Он обещал, что все изменится к лучшему, и даже мысли человеческие повернутся в светлую сторону. Особой датой в этом контексте прозвучало 26 февраля. Таинственный собеседник лишь намекнул, что в этот день произойдут особые события, детали которых скоро откроются сами. «Скоро сами все увидите, недолго осталось», — добавил океанолог.

Фото: Muthuraman V/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Это лаконичное и загадочное послание от скромного монаха удивительным образом перекликается с видением одного из самых известных духовных лидеров мира, также обретшего дом в Индии. Что пророчит России Далай-лама XIV Несмотря на статус изгнанника, уже более 60 лет проживающего в Индии, Далай-лама XIV остается одним из самых уважаемых голосов, обращенных к человечеству. В два года его признали перерожденцем и новым воплощением предыдущего Далай-ламы. Он начал глубокое обучение в монастыре, где постигал философию, логику, астрологию и другие традиционные науки. Его пророчество о скором изменении миропорядка и наступлении новой реальности, сделанное в 2021 году, быстро нашло подтверждение. События, связанные с пандемией и глобальной напряженностью, обозначили тот самый новый вектор жизни. Обращался духовный лидер и конкретно к судьбе России. Далай-лама высказал твердую веру в потенциал нашей страны, назвав ее великой нацией с большим будущим.

Россия — великая нация с большим потенциалом: новые идеи, уважение друг к другу, радость быть человеком. Я думаю, Россия сможет правильно распределить свои возможности. У нее есть все, чтобы стать ведущей нацией мира. Далай-лама XIV

Если монах и великий духовный наставник говорят на языке философии и духа, то следующий провидец использует для расшифровки будущего России куда более современные инструменты. Он соединил древнее знание с цифровыми технологиями, создав уникальный метод предсказаний. Цифровой код будущего от Пунита Нахаты Молодой блогер Пунит Нахата с середины 2010-х годов ведет блог о будущем, смешивая в причудливом миксе западную астрологию и современные IT-методы. Его рабочий кабинет больше напоминает центр управления полетами, а не келью ясновидца, в связи с чем его уже нарекли «индийским Нострадамусом» нового поколения. По его собственным словам, он пытается взломать код Вселенной, и некоторые его успехи заставляют прислушаться. Еще в 2024 году он точно предсказал разрушительное землетрясение в Таиланде 28 марта 2025 года. Летом того же года его прогноз также сбылся с пугающей точностью. Он назвал 30 июля одним из самых опасных дней года, идеально подходящим для катаклизмов, и в эту дату произошло землетрясение на Камчатке.

Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com

Свои методы Нахата применяет и к геополитике, предугадывая действия мировых держав. Он указал на 29 июня как на плохую дату, и именно тогда США начали готовить новый пакет санкций. Что же молодой пророк видит в цифровом тумане будущего для России? Он считает, что 2025 год принесет стабильность в Европе, а России предстоит пережить зиму 2025–2026 гораздо легче предыдущей. Для «кармического закрытия» 2025 года Нахата выделил несколько благоприятных дат. Он советовал обратить особое внимание на 2, 7 и 27 ноября, а также на 5, 6 и 16 декабря. Однако истинный перелом, по его расчетам, наступит уже в следующем году. Ключевой датой станет 5 апреля 2026 года, после которой для России откроется новая страница. С этого момента экономика страны пойдет в рост, а на мировой арене начнутся масштабные изменения. Имидж государства укрепится, санкции отменят, а внутри страны появится совершенно новый университет мирового уровня.

Фото: Zakir Hossain Chowdhury/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Параллельно Нахата предрек взлет внутреннего туризма и совершенствование банковской системы и IT-сектора. Все это в совокупности приведет к росту благосостояния простых людей. Индиец предвидит бурный рост уровня жизни россиян уже в 2032 и 2034 годах, сопровождаемый небывалым прогрессом в медицине. После 2036 года развитие, по его словам, замедлится на два года, а уже к 2038 году Россия войдет в число мировых лидеров в сфере информационных технологий. Кульминацией этого пути может стать 2040 год, когда наша страна потенциально достигнет статуса мирового гегемона. Древняя страна ашрамов и цифровых технологий подала России через своих провидцев в целом оптимистичный сигнал. Верить ли в эти пересекшиеся параллели — личный выбор каждого читателя. Однако сами предсказания уже нарисовали увлекательную карту вероятного будущего.