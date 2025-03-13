Мукбанг, который убивает. Популярный стример Эфеджан Кюльтюр умер от ожирения

В Турции скончался 24-летний тиктокер Эфеджан Кюльтюр. Он был одним из самых известных в стране представителей движения мукбанг — формы видеоблогинга, при которой стример поедает огромное количество еды на камеру. Это и довело Кюльтюра до беды. Его организм не справился с последствиями сильнейшего ожирения.

Популярный тиктокер попал в больницу еще в декабре 2024 года. Из-за избыточного веса молодой человек уже не мог передвигаться и оказался прикован к кровати. Также у него начались проблемы с легкими. Эфеджан мог дышать только с помощью специального аппарата.

Проведя несколько недель в клинике, стример попросил врачей отпустить его домой, где он собирался продолжить борьбу с ожирением. Однако организм Кюльтюра не выдержал нагрузки и на прошлой неделе блогера не стало, сообщил prosports.kz.

Это не первый случай смертельного исхода в мукбанг-индустрии. По информации China Times, прошлым летом 24-летняя китайская стримерша Пань Сяотин скончалась прямо во время онлайн-трансляции. Девушка прославилась своими десятичасовыми «обжорными» марафонами, однако один из них закончился ее гибелью. Блогерша весила 120 килограммов и страдала от высокого давления. Незадолго до смерти у нее начались проблемы с желудком и кишечником, однако звезда Сети так и не сменила направление деятельности.