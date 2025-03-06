Эндокринолог Симакова: переедание приводит к искажению пищевых предпочтений

Переедание и избыточное потребление калорий способствуют развитию ожирения у детей и взрослых, а также искажают пищевые предпочтения. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Симакова в интервью «Радио 1».
Доктор подчеркнула, что ожирение — клинический диагноз, который требует внимания специалистов, передает сайт «Известия».
Симакова отметила, что на развитие ожирения влияет наследственность и семейные пищевые привычки. Для профилактики эксперт посоветовала посещать эндокринолога каждые три месяца.
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