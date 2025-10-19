Москва сдала Баку план свержения Алиева. Почему Россия помирилась с Азербайджаном?
APA: Москва и Баку наладили отношения после обмена данными о заговоре
Отношения между Россией и Азербайджаном резко потеплели в октябре 2025 года. Агентство APA утверждает, что не последнюю роль в этом сыграл сорванный Москвой государственный переворот в Баку — готовил его один из серых кардиналов республики, влиятельнейший политик Рамиз Мехтиев.
Кто хотел свергнуть Алиева
Источники APA заявили, что Россия передала азербайджанским властям всю информацию о готовившемся государственном перевороте.
План свержения президента Ильхама Алиева разработал бывший руководитель администрации президента Рамиз Мехтиев.
Влиятельный чиновник, по сведениям прессы, хотел использовать кризис, возникший после происшествия с самолетом AZAL. Мехтиев рассчитывал, что Кремль поддержит его планы.
Политик якобы передал российской стороне подробный план действий. Мехтиев хотел создать временный орган власти под собственным управлением.
Как Россия помогла Азербайджану
Однако такие планы понимания в Кремле не нашли. По сведениям APA, представители России передали данные о заговоре азербайджанским властям. Предположительно, это произошло на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.
Баку получил исчерпывающие сведения о подготовке государственного переворота. В распоряжение республики поступили и имена тех, которых Мехтиев хотел поставить на руководящие должности в новом органе власти.
APA при этом утверждает, что Мехтиев якобы десятилетиями продвигал в высшие звенья азербайджанской власти лояльных России чиновников.
Суд в Баку 87-летнего Рамиза Мехтиева уже арестовал. Его обвинили в государственной измене и в стремлении к захвату власти.
Серый кардинал Баку
Мехтиев считался одним из самых влиятельных политиков страны. Более 20 лет он возглавлял администрацию президента Азербайджана. Еще с советских времен политик-функционер поддерживал клан Алиевых — он работал с Гейдаром Алиевым в ЦК Компартии, а затем стал поддерживать и его сына.
В Азербайджане Мехтиева знают как «серого кардинала Баку». Он не только формировал архитектуру современной республики, но и почти единолично контролировал кадровую политику.
Опрошенные «Коммерсантом» политологи полагают, что представить Мехтиева продвигающим интересы России «крайне сложно».
Переговоры президента России Владимира Путина и Алиева прошли в Душанбе 9 октября. После этого российский лидер выразил надежду на то, что эмоции в отношениях с Азербайджаном остались в прошлом.