Москва сдала Баку план свержения Алиева. Почему Россия помирилась с Азербайджаном?

APA: Москва и Баку наладили отношения после обмена данными о заговоре

Отношения между Россией и Азербайджаном резко потеплели в октябре 2025 года. Агентство APA утверждает, что не последнюю роль в этом сыграл сорванный Москвой государственный переворот в Баку — готовил его один из серых кардиналов республики, влиятельнейший политик Рамиз Мехтиев.

Баку получил исчерпывающие сведения о подготовке государственного переворота. В распоряжение республики поступили и имена тех, которых Мехтиев хотел поставить на руководящие должности в новом органе власти.

Однако такие планы понимания в Кремле не нашли. По сведениям APA, представители России передали данные о заговоре азербайджанским властям. Предположительно, это произошло на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

Влиятельный чиновник, по сведениям прессы, хотел использовать кризис, возникший после происшествия с самолетом AZAL. Мехтиев рассчитывал, что Кремль поддержит его планы.

Источники APA заявили, что Россия передала азербайджанским властям всю информацию о готовившемся государственном перевороте.

APA при этом утверждает, что Мехтиев якобы десятилетиями продвигал в высшие звенья азербайджанской власти лояльных России чиновников.

Суд в Баку 87-летнего Рамиза Мехтиева уже арестовал. Его обвинили в государственной измене и в стремлении к захвату власти.

Серый кардинал Баку

Мехтиев считался одним из самых влиятельных политиков страны. Более 20 лет он возглавлял администрацию президента Азербайджана. Еще с советских времен политик-функционер поддерживал клан Алиевых — он работал с Гейдаром Алиевым в ЦК Компартии, а затем стал поддерживать и его сына.

В Азербайджане Мехтиева знают как «серого кардинала Баку». Он не только формировал архитектуру современной республики, но и почти единолично контролировал кадровую политику.

Опрошенные «Коммерсантом» политологи полагают, что представить Мехтиева продвигающим интересы России «крайне сложно».

Переговоры президента России Владимира Путина и Алиева прошли в Душанбе 9 октября. После этого российский лидер выразил надежду на то, что эмоции в отношениях с Азербайджаном остались в прошлом.