Путин выразил надежду, что эмоции в отношениях с Азербайджаном ушли в прошлое

Путин: в отношениях России и Азербайджана не было кризиса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что эмоции в отношениях с Азербайджаном позади, а страница с катастрофой самолета авиакомпании AZAL перевернута. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан.

«Сейчас следствие завершается, в целом все понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом», — добавил глава государства.

По его словам, Россия и Азербайджан столкнулись с кризисом эмоций, но не межгосударственных отношений. Рост торговли между двумя странами продолжается, а в Азербайджане по-прежнему учат русский язык.

Накануне Путин на встрече с Ильхамом Алиевым напомнил, что Россия извинилась за то, что крушение самолета произошло в ее воздушном пространстве. Он связал авиакатастрофу с находившимся в это время в районе украинским беспилотником и пообещал выполнить все, что связано с компенсациями.

При этом глава государства напомнил, что азербайджанским летчикам предлагали приземлиться в Махачкале, но они отказались.