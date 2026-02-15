Сегодня 04:22 Молодой любовник Макрона из файлов Эпштейна. Кто заставлял краснеть президента Франции 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

Сомнения в истинных сексуальных предпочтениях президента Франции Эммануэля Макрона окончательно развеялись после публикации материалов дела против финансиста Джеффри Эпштейна. Любовником* лидера страны оказался его бывший охранник Александр Беналла. Чем он известен и за что предан опале, выяснил 360.ru.

Бойфренд Макрона в файлах Эпштейна Минюст США в конце января рассекретил очередную порцию документов по делу финансиста. Среди них — скриншот переписки с бывшим советником президента США Стивеном Бэнноном. В письме от 25 июля 2018 года Эпштейн упомянул возлюбленного президента Франции.

«Помимо других пикантных деталей, мне показали фото бойфренда* Макрона. Ах, лицемерие», — написал он. В ответ Бэннон попросил уточнить, не идет ли речь о некоем солдате. Эпштейн заявил, что после увиденного на снимке фраза «я прикрою твою спину» обрела новый смысл. Охранник Макрона В этом контексте спину политика во всех отношениях мог прикрывать только один из его предполагаемых любовников * — Беналла, занимавший пост заместителя руководителя аппарата президента Французской Республики и сотрудника службы безопасности. Бэннон и Эпштейн связались через неделю после того, как стало известно, что именно он прятался под маской полиции и избивал протестующих на первомайских демонстрациях 2018 года в Париже.

Интересно Беналла родился 8 сентября 1991 года во французской коммуне Эвре в семье марокканца. Получил юридическое образование, служил в оперативном резерве жандармерии. Работал офицером личной охраны Франсуа Олланда во время предвыборной кампании 2012 года.

Сближение с Макроном произошло после того, как политик покинул пост министра экономики и объявил об участии в президентских выборах 2017 года. Формально он нанял его менеджером по безопасности своего движения «Вперед!», фактически — личным телохранителем. После победы шефа на выборах Беналла вошел в Елисейский дворец в должности специального советника президентской канцелярии и отвечал за координацию между службами безопасности президента.

«Александр с самого начала входил в его ближайшее окружение. <…> Между ними сложились особые отношения. Беналла живет с главой государства и его женой; он сопровождает его во всех официальных и частных поездках», — рассказал инсайдер издания Le Point.

Он стал единственным членом кабинета, отправившимся с Макроном и его женой на рождественские каникулы на альпийский горнолыжный курорт Ла-Монжи в декабре 2017 года. Беналла сопровождал их везде, от прогулки по улицам курорта до катания по склонам. Скандалы с участием Беналлы Проблемы с охранником возникали еще до случая на первомайских демонстрациях. В начале карьеры он успел поработать у министра промышленного обновления Арно Монтебура. Беналлу с позором уволили после ДТП. «Я расстался с ним через неделю после серьезного профессионального проступка: он спровоцировал автомобильную аварию в моем присутствии и попытался скрыться с места происшествия», — рассказал Монтебур. В 2015 году женщина обвинила Беналлу в насилии. Через год на предвыборном мероприятии в Кане он без объяснений толкнул и отобрал у журналиста «Парламентского канала» удостоверение, дававшее тесный доступ к Макрону.

Имя охранника фигурировало в MacronLeaks. Из попавших в интернет электронных писем, связанных с кампанией Макрона, стало известно, что Беналла получил разрешение на ношение оружия от префектуры полиции Парижа, затем заказал составление сметы для службы безопасности кандидата в президенты на закупку щитов для подавления беспорядков, гранатомета Flash-Ball, двух пистолетов с резиновыми пулями, около 10 небольших пистолетов со слезоточивым газом, военных сумок и бронежилета. Дело Беналлы Традиционные первомайские демонстрации профсоюзов в Париже омрачились в 2018 году большим скандалом. В соцсети попало видео с площади Контрескарп на левом берегу Сены, на котором мужчина в полицейском шлеме применил силу силу к женщине и избил мужчину. Личность агрессора раскрыли только через 2,5 месяца — газета Le Monde идентифицировала в нем 26-летнего охранника Макрона. В наказание за неподобающее поведение глава администрации президента Патрик Стрзода отстранил его на 15 дней без сохранения заработной платы и понизил в должности до административного сотрудника. Несмотря на это, Беналла продолжил участвовать в организации мероприятий.

Парижская прокуратура, Генеральная инспекция национальной полиции и комиссия по законодательству нижней палаты Национального собрания начали собственные расследования. Полиция задержала Беналлу для допроса и провела обыск в его квартире в пригороде Парижа. Макрон поручил генеральному секретарю президентской администрации Алексису Колеру провести внутреннюю реструктуризацию, «чтобы это больше не повторилось». Прокуратура обвинила Беналла в групповом насилии, вмешательстве в государственную службу, незаконном ношении полицейского значка и соучастии в несанкционированном использовании видеозаписей с камер наблюдения. Бывший охранник Макрона отделался довольно легко: получил три года заключения, из них два — условно, штраф на сумму 500 евро, временный запрет на госслужбу и ношение оружия. Оставшийся год он должен был провести под домашним арестом с электронным браслетом.