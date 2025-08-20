Сегодня 18:23 Любимые мужчины Макрона: кто привел к власти президента Франции и оплатил свадьбу с Брижит 0 0 0 Фото: Pool / i-Images / www.globallookpress.com Мир

Президент Франции, решивший судиться с американской журналисткой Кэндис Оуэнс из-за жены Брижит, как оказалась, был таким поборником справедливости далеко не всегда. По какой-то причине несколько лет назад политик не стал предъявлять никаких обвинений в адрес известного марроканского писателя, который назвал бизнесмена Генри Эрманда его «папиком». Предположительно, этот «деспотичный гомосексуалист» имеет прямое отношение к политическому становлению Макрона. И роман с ним у Эммануэля — не единственный.

«Среди тех, кто за Макрона, например, Пьер Берже» По мнению противницы Макрона Кэндис Оуэнс, слишком многие из окружения президентской четы вызывают большие вопросы из-за своих связей с инцестом и педофилией. Один из таких персонажей — Пьер Берже. Этот мужчина был любовником знаменитого модельера Ив Сен-Лорана и сооснователем одноименного бренда. В 2017 году Берже поддерживал кандидатуру Эммануэля и обещал ему помочь прийти к власти «любыми способами», в том числе финансовыми. При этом он подчеркивал, что Макрон и Брижит — его друзья.

В 2013-м водитель Берже слил информацию о том, что у Пьера был секс с несовершеннолетними на вилле в Марокко. А признался в таких предпочтениях партнера, по его словам, сам Сен-Лоран. О том, что в той округе сталкивались со случаями детской проституции, говорил и местный священник — даже заявлял в полицию. Берже все отрицал. Лишь в 2017-м заявил, мол, «тогда нравы были свободнее, чем сейчас».

Если вы думаете, что публичная поддержка Берже не породила тогда никаких слухов, то ошибаетесь. В частности, на это обращал внимание парламентарий Николя Дюик. В интервью российскому информационному агентству Sputnik он назвал Макрона «любимчиком СМИ, которыми владеет, как известно, очень ограниченный круг лиц». «Среди тех, кто за Макрона, например, Пьер Берже, совладелец Le Monde и любовник Ив Сен-Лорана, да и сам открытый гей. Он из тех, кто поддерживает гей-браки и усыновление детей однополыми парами. Этим все и сказано», — отрезал Дюик.

А теперь, как говорится, следите за руками: именно после прихода к власти Макрона, который своей дружбы с Берже ни от кого не скрывал, в Уголовный кодекс Франции вносят изменения — понижают возраст согласия до 15 лет. Причем изначально хотели снизить аж до 13, но общественность не позволила.

Также в соответствующих статьях УК прописали, что если речь идет о взрослых, которые имеют власть над ребенком (речь о близких родственниках или опекунах), ограничение остается прежним — 18. И тут, внимание, еще один потрясающий факт: из этой категории смогли добиться исключения школьных учителей. Поспособствовал этому Эрик Дюпон-Моретти, занимавший в тот момент пост министра юстиции. Одиознейшая личность, ныне защитник Елисейского дворца по делу жены Макрона.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Матье Галле Но вернемся к тернистому пути Макрона к власти. В самый разгар избирательной кампании политика обвиняли в сексуальных связях с главой радиостанции Radio France Матье Галле. Причем слухи об их тайном романе начали ходить еще раньше, когда Эммануэль был министром экономики Франции и уже 10 лет был женат на своей Брижит. У Галле при этом был 20-летний любовник-студент. Лишь в 2022 году предполагаемый возлюбленный Макрона высказался по поводу этих сплетен, назвав их отвратительными. По мнению Галле, все это было частью кампании по дискредитации политика.

Также он заявил, что слухи были не только гомофобными, но мизогинными, так как по принятым нормам гетеросексуальный мужчина не станет встречаться с женщиной, которая старше его больше чем на 20 лет. А Брижит, как мы знаем, старше мужа на 25.

Фото: IMAGO/Federico Pestellini / www.globallookpress.com

Александр Беналла В 2018 году СМИ узнали об интимных отношениях Макрона с телохранителем по имени Александр Беналла. По поводу него президенту даже пришлось публично отчитываться перед французскими парламентариями. «У Александра Беналла никогда не было доступа к ядерным шифрам. Александр Беналла никогда не занимал 300-метровую квартиру в районе Альма. Александр Беналла никогда не был моим любовником», — сказал тогда политик, пытаясь иронизировать.

Слухи о том, что Беналла — любовник Макрона, подпитывало то, что они действительно проводили вместе слишком много времени. В том числе катались на велосипедах у всех на виду, а в 2017-м Александр отмечал Рождество вместе с Макроном и его женой на горнолыжном курорте Ла Монжи во французских Пиренеях.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Генри Эрманд Но особый интерес среди прочих увлечений Макрона представляет предприниматель Генри Эрманд. О возможном романе с ним Оуэнс рассказала в одном из своих последних роликов. По данным журналистки, Эрманд познакомился с Макроном в 2002 году, тогда Эммануэлю было 25 лет, а бизнесмену 78. И целых 14 лет он занимался тем, что готовил будущего президента Франции к власти, вел на вершину политической карьеры. Известно, что Эрманд и его протеже вместе отдыхали в Марокко, а в 2007-м он подарил Макрону квартиру в центре Парижа, плюс оплатил свадьбу с Брижит. Там он, к слову, тоже присутствовал в качестве шафера. В 2016 году бизнесмена не стало. Незадолго до смерти он говорил, что никогда не бросал Макрона. «В отличие от большинства блестящих мужчин в его возрасте, у него не было многочисленных подружек», — добавил он. Марокканский писатель Тахар Бен Желлун называл Эрманда «ревнивым и деспотичным гомосексуалистом» и «папиком Макрона». И при этом против него политик никаких исков не подавал.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.