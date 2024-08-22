Bloomberg c ссылкой на Министерство коммерции Китая сообщил, что 21 августа власти КНР инициировали расследование против европейских компаний, относящихся к молочной отрасли. Поводом стали вскрывшиеся факты получения ими субсидий из государственного бюджета соответствующих стран — членов ЕС.

Назначенное расследование затронет несколько категорий молочной продукции из Европы, включая сливочный сыр, творог, сыр с плесенью и некоторые виды молока и сливок. «Китай расследует семь отдельных субсидий, предоставляемых в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP), а также другие субсидии, предоставляемые отдельными государствами-членами. Расследование должно завершиться в течение 12 месяцев, хотя, по данным министерства, оно может быть продлено еще на шесть месяцев. В общей сложности планируется рассмотреть 20 схем субсидирования из ЕС, в частности из Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Финляндии, Италии, Ирландии и Румынии», — пишет издание Brussels Signal. В свою очередь, агентство Reuters отметило, что наибольшим пострадавшим от китайского расследования может стать Ирландия — крупнейший экспортер молочной продукции в Китай, продавший в 2023 году в Поднебесную своей продукции на сумму более 414 миллионов евро.

Фото: Tim Ireland/XinHua / Global Look Press

Хотя, по данным Генерального директората по сельскому хозяйству и развитию сельских районов ЕС, весь европейский молочный экспорт в КНР, составивший в 2023 году 1,7 миллиарда евро, снизился по сравнению с годом ранее — два миллиарда евро в 2022 году, — возможное молочное эмбарго Китая или даже просто заградительные акцизы на продукцию из Европы больно ударят по европейским молочникам. «Европейская комиссия принимает к сведению решение правительства Китая начать расследование по борьбе с субсидированием импорта определенных молочных продуктов из ЕС. Теперь мы проанализируем заявку и будем очень внимательно следить за ходом рассмотрения в координации с промышленностью и государствами — членами ЕС. Комиссия будет твердо защищать интересы молочной промышленности ЕС и общую сельскохозяйственную политику и при необходимости вмешается, чтобы гарантировать полное соответствие расследования соответствующим правилам ВТО», — заявил по этому поводу представитель Европейской комиссии по торговле и сельскому хозяйству Олоф Гилл.

Напомним, что еще в середине июня 2024 года Пекин объявил о похожем антидемпинговом расследовании в отношении экспорта из ЕС свинины. Оставляя в стороне всю бюрократическую заумь европейско-китайской «молочной войны», необходимо откровенно сказать, что началась она не вчера и даже не в июне. Началась она еще до недавних выборов в Европарламент, когда тогдашняя и нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что введет такие ввозные пошлины (до 36%) на китайские электромобили, электродвигатели и микроэлектронику, что торговать ими в Европе Китаю будет просто невыгодно.

Фото: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Zhao Dingzhe/XinHua / Global Look Press

Свои намерения «ведьма Урсула» объясняла некой «несправедливостью», связанной с якобы государственными субсидиями КНР в соответствующие отрасли, что ставит европейских производителей в неравные с ними условия.

В октябре прошлого года ЕК начала расследование из-за резкого роста импорта электромобилей с батарейным питанием (BEV) из Китая, а уже в декабре последовало антидемпинговое расследование в отношении китайского биодизельного топлива.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Тогда Пекин тоже возмущался и грозился разбирательством в ВТО, но по факту это ни к чему не привело. Зато полученный урок в Китае усвоили, и Европа дождалась «ответки» на собственный тарифный произвол. В итоге продолжение этой войны может привести если и не к полному разрыву эконмических связей ЕС и КНР, то по крайней мере к их значительному сокращению. В это время, наблюдая за происходящим, тихо посмеиваются некие люди в Вашингтоне, в чьих интересах верная глобалистка фон дер Ляйен и начала «бить горошки» с Китаем.