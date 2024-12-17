Сегодня 06:00 Молдаване и грузины хотят в ЕС. А он готов посадить их себе на шею? Публицист Миронова: европейцы без понятия, что такое Грузия и Молдавия 0 0 0 Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Репортажи из Грузии перестали вызывать смех. Поначалу мы улыбались, видя, как грузины ведутся на те же лекала, что были опробованы во множестве стран, в том числе на Украине. Потом картины из Тбилиси стали мрачными.

Президент Саломе Зурабишвили готова пустить народ под нож и пули ради их воссоединения с Евросоюзом, евродепутаты спокойно прилетают в грузинскую столицу для участия в «маршах свободы» и подбивают жителей валить правительство, парламент и не допустить передачу власти новому избранному лидеру. Все ради «воссоединения с Европой». Будто бы Грузии в этой Европе хватились и обыскались. Еще одна страна «воссоединяется» с Евросоюзом и в рвении своем потихоньку теряет не только лицо, но и здоровье. Молдавия сначала крути-вертела свои выборы, а теперь оказалась перед угрозой энергетического коллапса: в преддверии отключения транспортировки газа через Украину, которое обещает Киев, в стране уже подскочили цены на отопление и электроэнергию. Если транзит действительно перекроют, Молдавию, по заверениям ее же политиков, ждет полный коллапс. Отапливаться придется дровами и мазутом, причем ни лесов, ни мазута у молдаван в избытке нет.

Фото: Выборы в Молдавии. IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Новый тип государства — донора рабочей силы Между прочим, я не исключаю, что и в Молдавии, и в Грузии достаточно граждан, которые искренне готовы терпеть неудобства, экономические встряски, перевороты, отключение отопления, лишь бы в конце концов попасть в Евросоюз и уехать туда работать без визы. Молдаване вообще нация отхожего промысла, как и Таджикистан, — это страна отсутствующих мужчин. Сформировался совершенно новый тип наемного работника — которому некогда беспокоиться о положении дел на родине и нет на это сил, ведь в его стране дела настолько плохи, что в улучшения человек не верит. Проще поехать на черную работу в Европу, заработать там на покупку домика в родном поселке, где потом жить на накопления.

Фото: Leo Laps/dpa / Global Look Press

Такой человек даже заинтересован в том, чтобы в его стране все было плохо, шаталось, потому что от этого ему достанется дешевая недвижимость, на которую он сможет заработать поденной работой за границей, а также правовая вольница. Это важный момент в психологии любого гастарбайтера: в чужой более развитой стране он чувствует себя никем, бесправным. Возвращаясь домой, гастарбайтер хочет пить, гулять, шуметь, «решать» делишки через взятки. Он хочет чувствовать себя важным, на все имеющим право. А зарабатывать ему проще вне родины, пусть это и тяжелая работа.

Мотивация жителей бедных стран, которые предпочитают стать гастарбайтерами, чем ждать улучшений в своем государстве, понятна: ждать можно, как говорила моя бабушка, до морковкиного заговенья. А бежать от беспросветности и голода надо уже сейчас.

Украина из этих же соображений прыгала на Майдане и потом приветствовала безвиз. Быстрее убежать из страны, развозить богатым пиццу, убирать в их домах, выносить судно за их стариками, домой приезжать на праздники и копить на хатку. Желание такое мне не близко, но его природа понятна. Они выбрали быть нацией гастарбайтеров. Грузины вот сопротивляются: у них критической массы желающих ехать выносить чужие горшки, видимо, не набралось, если в очередной раз обрывается проевропейская истерия меньшинства. С молдаванами понятно: и работать хотят, и быстрее соединиться с румынами в расчете, что те будут их кормить.

Фото: В Кишиневе. IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Счастливы подставить шею Сами румыны в единогласном восторге по поводу перспектив кормить и поднимать Молдавию не пребывают. Румыния выдает паспорта всем молдаванам, включая тех, кто живет на Украине, в России. Принято считать, что замысел Бухареста прост: присоединить Молдавию. Получат новые земли, новое население, новые доходы. Население можно дешево использовать на стройках — прибыль капиталу. Плодородные земли тоже будут приносить бизнесу прибыль. Что до приведения Молдавии в божеский вид, то это же станут делать за счет бюджета, а не бизнеса. Поняли задумку? Выгоду объединение будет приносить бизнесу, а затраты на освоение новых земель понесет казна.

Фото: IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press

Это ключевой момент, чтобы вообще понять, как жители Евросоюза относятся к своему расширению на Восток. Люди не очень довольны, ведь из их налогов будут в Молдавии строить дороги, открывать поликлиники. Их зарплаты упадут, потому что на рынок труда выйдут менее требовательные молдаване. Они уже выходят. И в Румынии уже большие проблемы с работой из-за молдаван. К 2020 году число выданных там молдаванам паспортов составляло 642 тысячи, в 2022 году речь шла о том, что таких уже порядка миллиона. Население Румынии в этом году достигло 19 миллионов человек. Вероятно, миллион из них — это молдаване.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Еще в Молдавии осталось два миллиона людей без румынского паспорта. Если они попадут на рынок труда Румынии, будет ощутимый эффект: бизнес выиграет от демпинга рабочей силы, а румыны? Румыны — вряд ли.

Почему же с учетом находящихся на рассмотрении заявок молдаван на румынский паспорт уже половина Молдавии устремилась в Румынию? Секрет, боюсь, прост: румынов никто не спрашивает. Вот и все.

Это кто вообще? От румын перейдем к тем, кому предлагается кормить грузин. К западноевропейцам. Вы, когда смотрите репортажи из Грузии, где люди обдирают центральную елку, чтобы увешать ее фотографиями героев борьбы за европейское будущее, думали хоть раз, зачем, собственно, европейцам сажать себе на шею грузин? Ведь там беда бедовая. Нищета, безработица. Уровень культуры и коррупции, мягко скажем, сильно отличается от западноевропейского. Зачем же грузины в Европе? Или, что еще интереснее, армяне, которые тоже нет-нет, да затягивают песню про общий европейский дом?

Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / Global Look Press

Живут в Западной Европе люди бедно, поверьте. Скромно. Жизнь у них дорогая. Продукты относительно доходов, пожалуй, дешевле, чем у нас. Но услуги, жилье, транспорт очень дороги. Особенно отопление и электричество. Я бы посмела предположить, что у людей там меньше свободных денег, чем у нас. Причем в некоторых западноевропейских странах их меньше даже в абсолютном исчислении.

Зачем им брать на шею лишние рты? Смею заявить, что ответа два. Сейчас объясню. Во-первых (но это не главное): западные европейцы с трудом себе представляют, что такое Грузия, Армения, тем более Молдова. Сегодня поколения, которые в Европе платят основные налоги и участвуют в выборах, состоят из людей, которые учили в школе, что все эти республики — Россия. Они и никакого СССР-USSR не знали особенно: Россия — и все. Что это за страны, знают смутно. Единицы ездили туда. Потому что не так уж много европейцы и путешествуют. Наши люди не верят. Но тот, кто много ездил, может сравнить: сколько русских можно было до 2020 года встретить в любом европейском городке и сколько европейцев — в нашей провинции. Хотя в ЕС население в три раза больше, чем в России.

Отпуска они планируют за пару лет вперед, они у европейцев, даже у немцев с их почти социализмом, короче наших, проводить их европейцы предпочитают на пляжах. Грузию, Армению и Молдавию посещали единицы из них, в основном, посмею утверждать, это тип так называемых секс-туристов, которые ездят на дешевые вечеринки и снимают дешевых проституток.

Расскажу историю. Я была в Лондоне 1 января 2007 года, когда в ЕС вступили Румыния с Болгарией. Рано утром после новогодней ночи по ТВ торжественно показали подъем новых флагов рядом с европейским. При этом уже накануне журналисты снимали автобусы с цыганами, выдвинувшиеся из Румынии и ночевавшие на границе. К обеду 1 января пошли репортажи с вокзала Виктория — британцы увидели полные автобусы румын и цыган, как из фильмов Кустурицы. А вечером 1 января на улицах и в метро Лондона были самые удивительные попрошайки, наперсточники, продавцы самопальных видеодисков, гадалки. Неделю пресса писала только об этом.

Фото: Gavriel Jecan/Danita Delimont / Global Look Press

Был шок и недоумение, зачем Румынию приняли, ведь она поначалу даже не получила права работать в Британии. Тогда пресса пришла к выводу, что британцы «прощелкали» проблему Румынии, просто не знали, что это и кто. А это Румыния — не Молдавия или Грузия! Европейцы понятия не имеют, какие регионы им предлагают взять на содержание. А механизм тот же: новые члены Евросоюза предоставят бизнесу дешевую силу, которая даст капиталу прибыль, а инвестировать в их развитие будут государственные деньги.

Никто спрашивать не будет Вторая причина, почему европейцы не выступают против, заключается в том, что, вообще-то, они выступают, но их не слушают. Припомните-ка, например, какие массовые выступления в Европе хоть раз привели к уступкам? Я когда-то анализировала эффективность уличных протестов во Франции за последние 10 лет: итог — лишь посадки. И выступать там особенно-то нельзя, и эффекта ноль. В той же Франции ходят демонстранты в защиту Палестины. А пусть выйдут против расширения Евросоюза и за отмену субсидий новым членам ЕС. То-то же!

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / Global Look Press

Не спрашивают их ни о чем. Вообще, расширение Евросоюза на Восток — это проблема дикого капитализма, как и у нас — миграция. Все же это для дешевой рабочей силы и сверхприбылей. Бизнес получает прибыль от дешевых рук, а проблемы сожительства с мигрантами, их адаптации, а также проблема содержания новых стран — членов Евросоюза ложатся на плечи налогоплательщиков. Все, как у нас, но с той разницей, что нам пока в открытую не приходится содержать Среднюю Азию.

Мы видим следствие коррумпированности бюрократического аппарата ЕС. У меня есть экстравагантный взгляд: что членство в ЕС и бюрократические должности для политиков из отсталых стран — это взятка им персонально за фактическую сдачу своих земель и населения в аренду и за отказ от суверенитета.

То есть им там Байден или Макрон руки жмут, выдают медальки, почетные должности в Еврокомиссии и тому подобное. Взамен — отказ от суверенитета и сдача в аренду НАТО земель и передача рабочих рук. Прибалтика, вступив в Евросоюз, что получила? На ее землях НАТО, ее население — на стройках Европы, в родных краях пусто, зато прибалтийских политиков принимают на разных международных саммитах, как взрослых, и после отставки сулят теплые места при огромном бюрократическом аппарате.

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Мотивы тех политиков из Грузии, Молдавии, Армении, которые загоняют население в евроассоциацию, ничем не отличается от описанного. Продать с потрохами народ и земли, чтобы взамен фотографироваться с условными Байденом и Макроном на саммитах и выхлопотать к пенсии хлебное местечко. Европейский бизнес получит новую прибыль от привлечения на рынок дешевых рук. Оплачивать удовольствие будут обычные европейцы, которых ни о чем не спрашивают. Грузины, армяне и молдаване превратятся в нации гастарбайтеров, но это уже мало кого будет беспокоить.