В 07:30 по киевскому времени утренним поездом из Варшавы в столицу «незалежной» Украины (завтра как раз отмечается очередная годовщина этой самой «незалежности») прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это первый визит главы индийского правительства на Украину со времен установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Впрочем, полноценным официальным визитом это назвать сложно.

Как сообщил индийский телеканал NDTV, хотя детали программы пребывания Моди в Киев держат в секрете, уже известно, что она рассчитана всего на несколько часов. Интересно, как на дипломатическом языке будет «заскочить на огонек»? Тем не менее сам факт приезда в гости к Зеленскому представителя страны — одного из лидеров так называемого Глобального Юга — весьма показателен и задолго до сегодняшнего дня вызывал довольно бурный ажиотаж в западной прессе, пытавшейся разгадать, с какой миссией Моди прибудет в Киев? Так, по мнению агентства Bloomberg, индийский премьер, за несколько недель до этого встречавшийся в президентом России, должен передать украинскому руководству послание от Путина, речь в котором пойдет о путях выхода из кризиса и прекращения войны — в их российском изложении, разумеется.

В свою очередь, международное информагентство Reuters и немецкое издание Bild обращают внимание на то, что, прежде чем оказаться в Киеве, Моди побывал в Варшаве. Там он встретился со своим коллегой Дональдом Туском, которого сторонником прекращения военного конфликта, мягко говоря, не назовешь.

«Моди прибыл в Варшаву в рамках поездки по Восточной Европе. Двадцать третьего августа он станет первым индийским премьером, посетившим Украину. Перед этим путешествием политик написал, что, будучи „другом и партнером“ Киева, Индия надеется „на скорейшее возвращение мира и стабильности в регионе“. На Украине Моди планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о „перспективах мирного решения нынешнего украинского конфликта“ и „углублении индийско-украинской дружбы“, — написала газета Bild с явной надеждой на то, что позиция Индии дрейфует в сторону украинских взглядов на процесс мирного урегулирования. Как видим, общей точки зрения на Западе нет: одни считают, что Индия играет, скорее, на стороне России, другие пытаются разглядеть в этом визите намеки на близость Нью-Дели к подходам Киева, читай: Запада.

Фото: Christoph Soeder/dpa / Global Look Press

Но во всех этих гаданиях на кофейной гуще не учитывается один важный фактор: встреча Моди и Путина в Москве состоялась еще до вторжения ВСУ в Курскую область, а в Варшаву и Киев индийских премьер срочно засобирался в самый разгар курских событий.

Даже простого понимания хронологии достаточно, чтобы предположить: Моди, скорее всего, приехал, чтобы урезонить Зеленского и подстрекающих его поляков и надеется уговорить их отказаться от продолжения курской авантюры, которая искомый мир явно не приближает.

«Приехавший на Украину премьер Индии призвал стороны конфликта вместе найти путь к урегулированию, перейти к диалогу. Также Моди заявил, что готов лично играть любую роль для помощи в достижении мира», — сообщило РИА «Новости» по итогам визита. Вот только есть ли во всем этом смысл? После 6 августа позиция России резко изменилась, и прежние предложения Путина по завершению конфликта убраны со стола — они больше не актуальны. Более того, два дня назад замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, я цитирую: «После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!»

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сегодня посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что Путин принял решение о «суровом наказании» всех причастных к вторжению ВСУ в Курскую область: «Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области». Это лишний раз подтверждает тезис Медведева об отказе Москвы от услуг дипломатии. Так что, по большому счету, Моди приехал в Киев зря и обсуждать там сегодня нечего. Разве что он привез Зеленскому текст капитуляции и настоятельный совет ее пописать.