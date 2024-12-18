Сегодня 15:09 «День русофобии». Как мятеж казахских националистов стал государственным праздником? Публицист Белов рассказал, как Желтоксан стал госпраздником в Казахстане 0 0 0 Фото: Участники митинга в День независимости Казахстана на площади Республики в Алма-Ате. Участники разных политических движений пришли на площадь, чтобы почтить память жертв декабрьских событий 1986 года / РИА «Новости» Эксклюзив

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Возможно, вы не знали, но в Казахстане тоже есть свои декабристы. Алма-Атинские события декабря 1986 года там нынче принято называть Декабрьским восстанием — Желтоксаном. И отмечать на вполне официальном уровне.

Более того, история Желтоксана стала неотъемлемой частью казахского национально мифа и одной из основ государственной идеологии. Именно этот факт должен нас — как соседей, друзей и союзников Казахстана — беспокоить больше всего. Для начала небольшая историческая справка: Желтоксан — это выступления националистически настроенной казахской молодежи 17–18 декабря 1986 года в Алма-Ате, проходившие под лозунгами требования выхода из состава СССР и борьбы за привилегии для казахов по национальному признаку. Поводом к началу выступлений стала отставка многолетнего главы Казахской ССР, первого секретаря местной Коммунистической партии Динмухаммеда Кунаева и назначение на его место выходца из России Геннадия Колбина.

Фото: Геннадий Колбин, первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР / РИА «Новости»

Но это действительно был только повод. По данным республиканского управления КГБ СССР, агитация студентов к выходу на демонстрации началась в общежитиях еще в ночь с 14-го на 15-е и с 15-го на 16-е декабря — за два дня до решения Пленума ЦК КПК. Более того, в документах по этому делу отмечается, что плакаты — «Требуем самоопределения!», «Каждому народу — свой лидер!», «Не быть 37-му!», «Положить конец великодержавному безумию!», с которыми местная молодежь в итоге вышла на улицы казахской столицы, — были изготовлены за три месяца до описываемых событий.

Фото: Участники митинга в День независимости Казахстана на площади Республики в Алма-Ате / РИА «Новости»

Причем самую деятельную роль в разжигании антиправительственных — по сути, откровенно русофобских — настроений сыграли представители «творческой интеллигенции», в частности тогдашний главный режиссер Театра казахской драмы Азербайжан Мамбетов и ведущий казахский поэт Олжас Сулейменов. Оба, кстати, были (Мамбетов скончался в 2009-м) и остаются в большом фаворе у нынешней власти, в их честь названа не одна улица или площадь в городах Казахстана.

Фото: Пресс-центр XXVI съезда КПСС. Олжас Сулейменов, секретарь правления Союза писателей Казахской ССР, во время выступления перед журналистами, 1981 год / РИА «Новости»

Как отмечается все в том же докладе КГБ Казахстана, «глубинной причиной конфликта было нарастание экономических трудностей советской системы в условиях разных этнодемографических тенденций развития двух основных этносов Казахской ССР — русских и казахов». Притом что последних в силу демографических особенностей становилось все больше, они массово переезжали в большие города и активно требовали от русских «уступить им законное место». Вот только историей угнетения бедных казахов русскими шовинистами все это никогда не было.

По признанию самих же казахских националистов, в 1986 году 70% студентов и 80% преподавателей Казахского государственного университета были этническими казахами. Это было абсолютной диспропорцией с точки зрения демографии: по данным переписи населения за 1989 год, численность казахов, проживающих в Казахстане, составляла 6 534 616 человек, и это из 16,5 миллиона всего населения республики. Как-то не очень похоже на «угнетаемое большинство».

Все это можно было оставить истории — ну, было и было, — если бы через пять лет после тех событий, 16 декабря 1991 года, Казахстан не провозгласил свою независимость. Нет, у меня нет претензий к самому факту, тем более что казахское руководство сделало это последним из всех некогда братских. Но есть вопросы по дате, которую, как вы понимаете, выбрали неслучайно.

Фото: Монумент в честь 20-летия декабрьских волнений. Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont / Global Look Press

Доказательством этой «неслучайности» может служить монумент «Заря независимости», установленный в Алма-Ате в 2006 году, в день 20-летия декабрьских событий, президентом Назарбаевым рядом с Новой площадью на улице Желтоксан. А также переименование там же улицы Мира в улицу Желтоксан, появление одноименных улиц в Астане, Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане, Туркестане, Экибастузе и ряде других городов Казахстана. Плюс регулярный выпуск юбилейных медалей, чеканка памятных монет и много чего еще.

Фото: Участники митинга в День независимости Казахстана на площади Республики в Алма-Ате / РИА «Новости»

Наконец, ежегодное празднование в Казахстане Дня независимости, дарованной Желтоксаном. То есть де-факто празднование «дня русофобии», ставшей в современном Казахстане краеугольным камнем государственного строительства и национальной политики. К чему это в итоге может привести — полагаю, лишний раз говорить не нужно. Просто взгляните на Украину.