«День русофобии». Как мятеж казахских националистов стал государственным праздником?
Публицист Белов рассказал, как Желтоксан стал госпраздником в Казахстане
Возможно, вы не знали, но в Казахстане тоже есть свои декабристы. Алма-Атинские события декабря 1986 года там нынче принято называть Декабрьским восстанием — Желтоксаном. И отмечать на вполне официальном уровне.
Более того, история Желтоксана стала неотъемлемой частью казахского национально мифа и одной из основ государственной идеологии. Именно этот факт должен нас — как соседей, друзей и союзников Казахстана — беспокоить больше всего.
Для начала небольшая историческая справка: Желтоксан — это выступления националистически настроенной казахской молодежи 17–18 декабря 1986 года в Алма-Ате, проходившие под лозунгами требования выхода из состава СССР и борьбы за привилегии для казахов по национальному признаку.
Поводом к началу выступлений стала отставка многолетнего главы Казахской ССР, первого секретаря местной Коммунистической партии Динмухаммеда Кунаева и назначение на его место выходца из России Геннадия Колбина.
Но это действительно был только повод. По данным республиканского управления КГБ СССР, агитация студентов к выходу на демонстрации началась в общежитиях еще в ночь с 14-го на 15-е и с 15-го на 16-е декабря — за два дня до решения Пленума ЦК КПК.
Более того, в документах по этому делу отмечается, что плакаты — «Требуем самоопределения!», «Каждому народу — свой лидер!», «Не быть 37-му!», «Положить конец великодержавному безумию!», с которыми местная молодежь в итоге вышла на улицы казахской столицы, — были изготовлены за три месяца до описываемых событий.
Причем самую деятельную роль в разжигании антиправительственных — по сути, откровенно русофобских — настроений сыграли представители «творческой интеллигенции», в частности тогдашний главный режиссер Театра казахской драмы Азербайжан Мамбетов и ведущий казахский поэт Олжас Сулейменов.
Оба, кстати, были (Мамбетов скончался в 2009-м) и остаются в большом фаворе у нынешней власти, в их честь названа не одна улица или площадь в городах Казахстана.
Как отмечается все в том же докладе КГБ Казахстана, «глубинной причиной конфликта было нарастание экономических трудностей советской системы в условиях разных этнодемографических тенденций развития двух основных этносов Казахской ССР — русских и казахов». Притом что последних в силу демографических особенностей становилось все больше, они массово переезжали в большие города и активно требовали от русских «уступить им законное место».
Вот только историей угнетения бедных казахов русскими шовинистами все это никогда не было.
По признанию самих же казахских националистов, в 1986 году 70% студентов и 80% преподавателей Казахского государственного университета были этническими казахами. Это было абсолютной диспропорцией с точки зрения демографии: по данным переписи населения за 1989 год, численность казахов, проживающих в Казахстане, составляла 6 534 616 человек, и это из 16,5 миллиона всего населения республики. Как-то не очень похоже на «угнетаемое большинство».
Все это можно было оставить истории — ну, было и было, — если бы через пять лет после тех событий, 16 декабря 1991 года, Казахстан не провозгласил свою независимость.
Нет, у меня нет претензий к самому факту, тем более что казахское руководство сделало это последним из всех некогда братских. Но есть вопросы по дате, которую, как вы понимаете, выбрали неслучайно.
Доказательством этой «неслучайности» может служить монумент «Заря независимости», установленный в Алма-Ате в 2006 году, в день 20-летия декабрьских событий, президентом Назарбаевым рядом с Новой площадью на улице Желтоксан.
А также переименование там же улицы Мира в улицу Желтоксан, появление одноименных улиц в Астане, Шымкенте, Таразе, Кызылорде, Талдыкоргане, Туркестане, Экибастузе и ряде других городов Казахстана. Плюс регулярный выпуск юбилейных медалей, чеканка памятных монет и много чего еще.
Наконец, ежегодное празднование в Казахстане Дня независимости, дарованной Желтоксаном. То есть де-факто празднование «дня русофобии», ставшей в современном Казахстане краеугольным камнем государственного строительства и национальной политики.
К чему это в итоге может привести — полагаю, лишний раз говорить не нужно. Просто взгляните на Украину.