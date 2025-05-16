В Турции раскрыли тяжелый момент на переговорах России с Украиной

CNN: когда переговоры России и Украины зашли в тупик, предложили обмен пленными

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились с более позитивными результатами, чем ожидалось, хоть в некоторые моменты и находились на грани тупика. Об этом заявил неназванный турецкий чиновник в беседе с CNN .

Он уточнил, что требование России о выводе украинских войск с подконтрольных Киеву территорий прозвучало «в контексте обсуждения перемирия» и это завело переговоры в тупик. Российская делегация настаивала на выводе ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые стали новыми российскими регионами в 2022 году.

«Когда переговоры зашли в тупик, мы предложили обмен, включающий три категории — детей, гражданских и военных. Украинская сторона вышла для согласования этого вопроса», — рассказал собеседник телеканала.

При этом, по его словам, российская делегация реже покидала зал для консультаций, чем украинская.

«Обе стороны приехали обсуждать разные вопросы. Но сам факт их прибытия в Стамбул говорит о желании найти выход», — добавил чиновник.

По мнению собеседника телеканала, переговоры превзошли изначальные ожидания. Он заявил, что на этой встрече, стороны избегали обвинительных формулировок.

Ранее на брифинге по итогам переговоров с российской делегацией в Турции, замглавы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Кислица отметил, что многие вопросы можно решить только на уровне лидеров двух государств. Он добавил, что Киев ждет прямого контакта между Зеленским и Путиным.