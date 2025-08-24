Мирная инициатива Трампа зашла в тупик. На каких условиях Россия и Украина еще смогут договориться?

Заряда оптимизма от встречи президентов России и США на Аляске хватило менее чем на неделю, а подготовка вероятных двусторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались ближе к тупику, чем к реальности. На какой стадии находится подготовка возможной встречи президента России и украинского лидера и возможна ли она в последнюю неделю лета 2025 года, узнал 360.ru.

Пункты несогласия

Россия не изменила свою позицию по Украине и сохранила прежние требования, допустив небольшие уступки по ряду вопросов после переговоров президентов Путина и Трампа на Аляске. Об этом со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщило агентство Reuters. Собеседники агентства пояснили, что речь идет о выводе всех украинских войск с территории Донецкой Народной Республики, в том числе из укрепленного района вокруг Краматорска и Славянска, отказе Киева от вступления в НАТО и сокращение общей численности ВСУ.

В качестве ответного шага Россия готова отказаться от продолжения наступления в Запорожской и Херсонской областях, а в случае заключения мирного соглашения конфликт заморозят на действующей линии соприкосновения. Также Москва готова вывести войска из Харьковской и Сумской областей. По словам источников, российские власти готовы пойти даже на рассмотрение компромисса по Донбассу, если Украина согласится на выполнение основных требований.

Главных точек преткновения несколько. Для Украины главной остается сдача оставшихся укрепрайонов на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Власти страны опасаются, что в дальнейшем российские войска могут использовать их для продвижения в центральные районы страны, где никаких линий обороны нет.

Еще одним нерешенным вопросом стали коллективные гарантии о безопасности, которые разрабатывают европейские страны при поддержке США. По данным The Times, стороны предварительно договорились о четырех пунктах которые включают обучение европейскими инструкторами украинских военных, продолжение военной помощи, обеспечение поддержки с воздуха и предоставление данных разведки.

Еще один вариант — предоставление Украине коллективных гарантий по образцу пятой статьи устава НАТО.

О нем по итогам переговоров на Аляске заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, но не уточнил деталей. По мнению журналистов, это может быть двусторонний договор по образцу соглашений США с Японией и Южной Кореей с обеспечением военной поддержкой и размещением баз без членства страны в НАТО. Авторы отмечали, что итоговый план гарантий для Украины союзники представят до конца следующей недели.

Что говорят о встрече Путина и Зеленского в России, США и на Украине

Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для обсуждения конкретных вопросов, которые требуют обсуждения на высшем уровне. Пока никакой конкретной повестки нет. С таким заявлением в эфире телеканала NBC News заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Это стало первым официальным заявлением, что встреча все же может состояться. До этого представители Кремля допускали только повышение уровня делегаций России и Украины.

Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита. А эта повестка дня вообще не готова. После Анкориджа президент Трамп предложил несколько пунктов, которые мы разделяем. И по некоторым из них мы согласились проявить определенную гибкость. Сергей Лавров Министр иностранных дел России

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Украина и Евросоюз сейчас ведут настоящий подрыв запущенного Трампом мирного процесса. Министр заявил о «полной неприемлемости» размещения иностранных военных на украинской территории и добавил, что считает в корне ошибочной позицию обсуждения гарантий безопасности без участия России. «Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко», — пояснил Лавров.

Он добавил, что альтернативой проекту, который сейчас находится на рассмотрении у европейцев, могут стать гарантии безопасности от стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Тем более, что и Великобритания и Франция, входят в число лидеров «Коалиции желающих». Лавров допустил, что к гарантиям могут присоединиться Германия, Турция и другие страны. Россия против такого шага выступать не будет.

Украинский лидер Владимир Зеленский тут же заявил, что не готов принимать гарантии безопасности от Китая и добавил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов территорий.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица пояснил, что лидер страны имел в виду только обсуждение земель на линии боевого соприкосновения, подтвердив отказ Зеленского от вывода войск с территории Донбасса. Руководство НАТО не поднимало вопрос о направлении военных контингентов на Украину, заявил в интервью газете Corriere della Sera глава военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне. Он подчеркнул, что этот вопрос на встрече лидеров европейских стран даже не поднимался и сама тема носит преждевременый характер, так как нет никаких норм ни по вооружениям, ни по правилам применения силы.

«Отдельные государства могли касаться этой темы, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, все остается на начальной стадии», — заявил Драгоне.

Занимающиеся организацией вероятных переговоров Путина и Зеленского хранят молчание. Как пояснил, в комментарии Bloomberg представитель Белого дома, публичных заявлений можно не ждать до последнего момента. Единственным, кто признал проблемы в организации встречи президента России и украинского лидера Украины стал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он пояснил, что переговоры невозможно провести без решения вопроса гарантий безопасности для Киева и решения волнующих Россию вопросов территорий.

Почему встреча Путина и Зеленского может не состояться Соблюдение лишь одного условия может гарантировать встречу Путина и Зеленского, заявил в беседе с 360.ru политолог, журналист Юрий Светов. «Я уверен, что такой встречи не будет. Она возможна только при одном условии: подписание Украиной капитуляции. Его надо пригласить, как фельдмаршала Кейтеля: тот вошел, подписал акт капитуляции Германии и вышел вон. А дальше уже обсуждали вопросы мироустройства Советский Союз, Великобритания и США. Здесь только такой вариант возможен», — отметил эксперт. По его словам, сейчас на Россию оказывают мощное давление, чтобы встреча состоялась. Это означает, что переговоры нужны Западу даже больше, чем РФ. «Для этого эта встреча? У нас есть эти регионы в составе нашей страны, часть их занята украинскими войсками. Выбьем их оттуда, и вопрос полностью закроется. <…> Зеленский нелегитимен уже второй год. О чем с ним можно договариваться и что с ним можно подписывать? А потом они изберут нового президента, который скажет, что его это не касается», — объяснил Светов.

Капитуляция Украины — единственный шанс для переговоров? С ним согласен политсоветник, политический психолог Сергей Маркелов. В беседе с 360.ru он тоже выразил уверенность, что встреча пройдет лишь в единственном случае — если Украина согласится подписать капитуляцию. «Хорошие переговоры начинаются тогда, когда в их основе лежат правда и справедливость, а не выгода. И вот сегодня на правдивые и справедливые слова России мы видим ответы, которые направлены на выгоду. Европа ищет выгоду, потому что запланировала эту программу перевооружения на 30–50 лет, от которой уже не отпрыгнуть, потому что бюджеты все приняты. Поэтому для них останавливать украинский конфликт нельзя, потому что тогда надо объяснять, куда пойдут эти полтора триллиона евро. А Трамп — со своими выгодами», — сказал политолог. По его мнению, эта встреча может состояться, когда на справедливые требования России Украина ответит справедливыми уступками. «Без вариантов. Ни на какой другой разговор Путин не пойдет. То есть все, чего достигли в Анкоридже, и восстановление русского языка и Русской православной церкви — это вообще главное. Пока Украина не продемонстрирует изменение принципов отношения с Россией, ничего не изменится», — заключил Маркелов.