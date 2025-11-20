Сегодня 03:11 Мир захлестнут войны из-за нехватки воды. Что случится с Россией 0 0 0 Фото: Carlos Castro/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Засуха и нехватка питьевой воды поставят под угрозу мировую безопасность. Страны вступят в борьбу за природные ресурсы, а не за политическое влияние. Обойдет ли эта проблема Россию?

Состояние грунтовых и поверхностных вод: исследование Колоссальная потеря грунтовых и поверхностных вод началась в 2002 году, показали результаты спутниковой миссии НАСА GRACE/GRACE-FO в журнале Science Advanches. Площадь территорий, подвергающихся высыханию, ежегодно увеличивалась вдвое. Ученые назвали это явление континентальным высыханием. От него пострадала 101 страна, в которой проживает 75% всего населения Земли. Причина кроется в таянии льда и вечной мерзлоты в высоких широтах, экстремальных засухах последних лет и глобальном истощении подземных вод.

Фото: Xin Yuewei/XinHua / www.globallookpress.com

В Северном полушарии сформировались четыре мегарегиона высыхания континентального масштаба. К ним относятся большие участки Северной Канады и Северная Россия, смежный регион Северной Америки и Центральной Америки, а также огромный трехконтинентальный регион, простирающийся от Северной Африки до Европы через Ближний Восток и Центральную Азию, до Северного Китая и Южной и Юго-Восточной Азии. Засуха станет причиной войн Независимый аналитический центр «Институт Лоуи» предупредил, что растущая нехватка воды начнет угрожать внутренней стабильности стран и жизнеспособности крупных городов. В 2024 году Стамбул, Мехико и Йоханнесбург уже приблизились к полному высыханию, но избежали катастрофы благодаря экстренным мерам. В 2025 году в зону риска попали Тегеран и Кабул.

По прогнозу Института Лоуи, к 2030 году мировой спрос на пресную воду на 40% превысит предложение. К 2050 году нехватка воды сократит валовой внутренний продукт на 8% в странах с высоким уровнем дохода и на 10-15% — с низким.

На этом фоне прямые конфликты из-за воды кажутся неизбежными в ближайшие годы. Самые вероятные кандидаты, по прогнозу института, — Индия и Пакистан, которые давно не могут поделить бассейн высыхающей реки Инд.

Фото: Carlos Castro/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, известны споры США и Мексики по поводу договора о вододелении 1944 года. Белый дом угрожал задержать воду для мексиканских городов Тихуана и Мехикали, поскольку ему причитается 1,5 миллиарда кубических литров.

Эколог Андрей Пешков назвал потенциально опасными разногласия Китая с соседними странами Центральной Азии в вопросах регулирования водных потоков. Ученые Тихоокеанского института отметили напряженность между Египтом и Эфиопией из-за плотины на Голубом Ниле, а также споры Турции, Сирии и Ирака из-за проекта плотины в верховьях Евфрата. Водные запасы России От континентального высыхания территорий пострадал север России. Кроме того, за последние годы понизился уровень воды в реках Ветлуга, Вятка, Печора, Уса, Вычегда, Волга, Нева. Сильно обмелел Дон. Директор Института наук о Земле Южного федерального университета Андрей Кузнецов связал это с тем, что из-за глобального потепления сбились естественные циклы, когда маловодные годы сменялись полноводными. К тому же реку перегородили плотинами и построили вдоль берега слишком большое количество угодий. Однако все не так страшно.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

«На самом деле, эти явления наблюдались и ранее, ничего необычного в них нет», — сказал Кузнецов. Россия является одним из крупнейших потребителей воды, но благодаря географическому положению располагает более чем 10% мировых запасов, занимая второе место в мире после Бразилии и первое — в Европе. По подсчетам ООН, вместе со Скандинавией, Южной Америкой и Канадой она осталась наиболее обеспеченным регионом — более 20 тысяч кубометров в год в расчете на душу населения.

В одной части страны у нас может быть глубочайшая засуха, а в другой зальет так, что мало не покажется. Это специфика нашей обширной родины. Михаил Болгов Гидролог, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН

По словам Болгова, возможные риски Россия покроет за счет технических возможностей: правильного регулирования, создания переходящих запасов воды и других приемов. Поэтому, по мнению гидролога, ей не грозит острый дефицит. А значит, страна не вступит в глобальную гонку за воду.