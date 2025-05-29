Эколог Пешков указал на вероятность конфликтов между странами из-за дефицита воды

Эколог Андрей Пешков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» обсудил возможные сценарии международных конфликтов, связанных с нехваткой водных ресурсов. Согласно его точке зрения, контроль над водой становится ключевым фактором политического давления, аналогично роли ядерного оружия в прошлом веке.

Пешков привел несколько примеров региональных споров, возникающих из-за ограниченного доступа к пресной воде. Одним из ярких случаев является противостояние Индии и Пакистана, где использование воды как орудия давления играет ключевую роль. Подобная практика проявляется и в отношениях Китая с соседними странами Центральной Азии, где регулирование водных потоков ведет к напряжённости и разногласиям.

Что касается возможного сотрудничества России и Европы в водной сфере, Пешков выражает сомнения, аргументируя это географическими особенностями. Большинство российских рек имеют региональное направление течения, и подача значительных объемов воды в Европу технически затруднена и экономически неоправдана.

Ранее британская газета Financial Times сообщала о планах Евросоюза сократить потребление водных ресурсов на 10% к 2030 году, что свидетельствует о растущем осознании угрозы дефицита воды.