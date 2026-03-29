МИД Израиля объяснил причину недопуска кардинала в храм Гроба Господня

Все массовые мероприятия на территории Старого города в Иерусалиме находятся под запретом из-за продолжающихся атак Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Так ведомство прокомментировало отказ полиции пропустить латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Вербное воскресенье.

В пресс-службе подчеркнули, что в зону поражения иранских обстрелов попало большое количество святынь, расположенные на территории Иерусалима. В их числе храм Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Стена плача.

«В свете этого и в целях защиты жизни верующих всех конфессий были приняты меры предосторожности для всех святых мест всех религий и запрещены массовые собрания», — заявили в министерстве.

Там добавили, что на территории Старого города очень плотная застройка, что делает сложным развертывание сил экстренного реагирования для оказания помощи пострадавшим.

«Представители полиции Израиля встретятся с кардиналом Пиццабаллой, латинским патриархом Иерусалима, и будут работать над поиском решений, которые позволят максимально нормализовать ситуацию, обеспечив при этом общественную безопасность», — пообещали во внешнеполитическом ведомстве.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в воскресенье, 29 марта, объявил, что вызвал посла Израиля в Риме Йонатана Пеледа для дачи объяснений вокруг латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо.

Глава ведомства подчеркнул, что это первый подобный случай за много веков, когда патриарха Католической церкви не пустили в храм Гроба Господня за неделю до наступления Пасхи.

«Я немедленно дал указание нашему послу в Израиле выразить властям в Тель-Авиве протест правительства и подтвердить позицию Италии по защите — всегда и при любых обстоятельствах — свободы религии», — заявил Таяни.

Посол Израиля в Риме Йонатан Пелед в комментарии агентству Ansa заявил, что заранее предупредил кардинала о возможности проблем с посещением храма в Иерусалиме.