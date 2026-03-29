Израиль не допустил итальянского кардинала ко Гробу Господню

Посла Израиля вызвали в МИД Италии из-за закрытия входа в храм Гроба Господня

Полиция Израиля не пропустила хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо и латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербатисте Пиццабалле в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Поручил вызвать посла Израиля в МИД в понедельник для разъяснения причин решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить мессу на Вербное воскресенье», — написал политик.

Латинский патриархат Иерусалима на официальном сайте осудил решение Израиля и назвал его необоснованным.

«Запрет на вход кардиналу и хранителю святынь, несущим высшую ответственность за святые места и Католическую церковь,— явно необоснованная мера», — говорится в релизе.

Таяни обозначил недопуск священника к святыне недопустимым. В 2026 году Римско-католическая церковь празднует Вербное воскресенье 5 апреля — за неделю до наступления Пасхи.

Ранее Россия потребовала от Израиля сохранения статуса-кво святых мест Иерусалима.