Между ястребом и драконом. Пожертвует ли Россия дружбой с Китаем ради США

В Китае потепление российско-американских отношений восприняли сдержано, согласно традициям тонкой восточной дипломатии. Не пожертвует ли Россия прочной дружбой с КНР ради уступок США по Украине — в этом вопросе разбирался 360.ru.

Отношения России и Китая «Мань-мань цзоу» любят желать в Китае, что дословно переводится как «иди медленно и осторожно». Неспешность — одна из особенностей налаживания контактов, обусловленная многовековой культурой. И отношения с Россией строились медленно, но верно, постепенно углубляя взаимное доверие. Резкий рывок в российско-американских отношениях несколько обескуражил китайских партнеров, но они пока не подали вида, как это принято на востоке. Вот почему России сегодня так важно соблюсти баланс интересов в разрешении украинского конфликта, принимая во внимание позицию Пекина. На это обратил внимание в беседе с 360.ru политолог, востоковед Олег Гущин. «США хотят столкнуть Россию и КНР. В Вашингтоне понимают, что Китай претендует на статус первой державы мира. И Россия в этом союзе — оплот силы. Тандем Москвы и Пекина — это неиссякаемый источник ресурсов и технологий, но для американского президента Дональда Трампа это — кошмарный сон. США хотят любыми способами ослабить этот союз», — считает политический аналитик.

Фото: Пресс-служба Кремля

Российским властям сейчас нужно поступить очень хитро, чтобы и с американцами установить хорошие отношения, но и китайцев не обидеть. Олег Гущин Политолог, востоковед

Гущин уточнил, что с Китаем можно поддерживать отношения трех видов: хорошие, очень хорошие или великолепные. Китайцы — это могут быть надежными друзьями и хорошими соседями. Но с ними надо вести себя очень аккуратно, с достоинством, соблюдая собственную выгоду и всегда помня о том, что «мы нужны им, а они — нам». «В середине ХХ века в период крепкой дружбы наших стран под началом Иосифа Сталина и Мау Цзэдуна Советский Союз считался старшим братом, Китай — младшим. Сегодня мы поменялись статусом. Китай — это мировая держава. С ней можно и нужно разговаривать на любые темы, обсуждать экономическое и политическое сотрудничество», — добавил политолог. Он подчеркнул, что Трамп — умный человек, поэтому обострять отношения с Китаем он не будет. Но и своей позиции не сдаст. Нынешний глава Белого дома будет стараться перетянуть Россию на свою сторону и при этом биться с Китаем на экономическом фронте. «Но, как гласит русская пословица, старый друг лучше новых двух. У нас с КНР хорошие отношения, давайте их беречь. Китай будет работать, развиваться и наращивать свою экономику. Да, с Пекином не забалуешь, но если вести себя корректно, то никакие проблемы в отношениях не возникнут», — резюмировал Гущин.

Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Отношения Китая и США В марафоне инициатив по Украине истинная цель американской администрации — Китай. Чтобы достичь этого, Вашингтон стремится лишить Пекин союзников, прежде всего — России. Ставки сделаны, «очень серьезная» игра началась, рассказала 360.ru политолог-международник, востоковед Елена Супонина. «Трамп не скрывает что одна из его задач — разрушение альянсов противостоящих Америке. В том числе: объединения России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Президент США хочет „оттянуть“ Москву от тесного сотрудничества с Пекином. Но эти цели вполне ясны российским политикам, и так просто себя одурачить никто не позволит. К сожалению, этот вопрос может повлиять на ход переговоров по Украине. Они могут быть долгими и тяжелыми», — спрогнозировала специалист. По мнению Супониной, Россия не откажется от тесного взаимодействия с Китаем. При этом американские власти не будут доводить отношения с китайскими коллегами до конфронтации.

Сейчас речь не идет о конфронтации между США и КНР, наоборот — я бы назвала это попыткой избежать возможного острого противостояния. Китай — это быстроразвивающаяся экономика, это сила, США это очень хорошо понимают. Елена Супонина Политолог-международник, востоковед

Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Лукашенко уличил Трампа в подвохе Масло в огонь подлил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Накануне он обвинил США в попытке столкновения России и Китая. «Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чегo они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, чтo они попробуют сейчаc россиян столкнуть c китайцами», — заявил белорусский лидер. Политологи видят самым правильным решением в этой ситуации — переговоры с Китаем на высшем уровне. А пока пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал телефонный разговор лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ожидается, что его главной темой станет итог судьбоносной российско-американской встречи в Эр-Рияде. «Китайцам очень важно знать, насколько Россия продвинулась в переговорах с США. Этот телефонный разговор станет свидетельством того, что Москва и Пекин хотят продолжать развивать отношения, и что у стран-партнеров нет противоречий в позиции по Украине», — подытожила Супонина.