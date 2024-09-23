Президентом Шри-Ланки стал марксист Диссанаяке. Что это значит для России

Левый политик пришел к власти в стране, где перманентно на протяжении последних пяти как минимум лет кризисы, и государство не может даже само себя прокормить. Такой [кандидат], конечно, найдет себе избирателей.

Но на левом фланге реализовать свои инициативы очень сложно. Пожалуй, Сталин был одним из немногих, кто смог это сделать с его 12-13% роста валового продукта ежегодно.

Сможет ли это сделать марксист? Теория теории. <…> Жить в окружении капиталистов очень сложно, на самом деле. <…> Почему Америка сказала, что мы объявляем войну не Китаю, а Компартии Китая? Потому что они показывают блестящие результаты, так же, как и Сталин. Но при этом миру чистогана здесь нет места.

Во времена Советского Союза этот чистоган, капитализм дал максимум для рабочих, для профсоюзов для того, чтобы они хотя бы помалкивали.

Сегодня, когда СССР нет, такие же блестящие результаты показывает, конечно, Китай, Вьетнам, например. Конечно, я полагаю, что Западу это очень не нравится.

Учитывая, что так развивается мир — в виде Юга, большинства уже человеческого, пусть даже не экономического, — у Шри-Ланки есть шанс.

Одно дело — существовать за счет кого-то, чего-то, за счет Советского Союза, например, нефти, газа, определенных кредитов. А другое дело — самому. Сейчас это очень сложно.