Президентом Шри-Ланки стал марксист Диссанаяке. Что это значит для России
Депутат Новиков: сотрудничество Шри-Ланки и СССР оставило задел на будущее
На выборах президента в Шри-Ланке победил кандидат от левого альянса «Национальная народная власть» Анура Кумара Диссанаяке, пообещавший переписать историю страны. Что сулит России его приход к власти, 360.ru обсудил с депутатом Госдумы и членом КПРФ Леонидом Калашниковым и первым зампредом думского комитета по международным делам Дмитрием Новиковым.
Далее — их прямая речь.
Леонид Калашников: реализовать инициативы на левом фланге сложно
Левый политик пришел к власти в стране, где перманентно на протяжении последних пяти как минимум лет кризисы, и государство не может даже само себя прокормить. Такой [кандидат], конечно, найдет себе избирателей.
Но на левом фланге реализовать свои инициативы очень сложно. Пожалуй, Сталин был одним из немногих, кто смог это сделать с его 12-13% роста валового продукта ежегодно.
Сможет ли это сделать марксист? Теория теории. <…> Жить в окружении капиталистов очень сложно, на самом деле. <…> Почему Америка сказала, что мы объявляем войну не Китаю, а Компартии Китая? Потому что они показывают блестящие результаты, так же, как и Сталин. Но при этом миру чистогана здесь нет места.
Во времена Советского Союза этот чистоган, капитализм дал максимум для рабочих, для профсоюзов для того, чтобы они хотя бы помалкивали.
Сегодня, когда СССР нет, такие же блестящие результаты показывает, конечно, Китай, Вьетнам, например. Конечно, я полагаю, что Западу это очень не нравится.
Учитывая, что так развивается мир — в виде Юга, большинства уже человеческого, пусть даже не экономического, — у Шри-Ланки есть шанс.
Одно дело — существовать за счет кого-то, чего-то, за счет Советского Союза, например, нефти, газа, определенных кредитов. А другое дело — самому. Сейчас это очень сложно.
Дмитрий Новиков: разворот России на Восток получит реальное воплощение
Еще одна хорошая новость для российских коммунистов пришла из Азии, из Шри-Ланки, где президентом стал представитель компартии. Это сулит высокий уровень взаимопонимания между нашими странами.
Практика доказала, что левые от коммунистических партий, выступая за справедливый многополярный мир, в отличие от представителей государств НАТО, охотно идут на сотрудничество с Россией и готовы вместе выступать на разных международных площадках.
У нас иногда недооценивают значение целого ряда азиатских стран. Сейчас, конечно, очень много говорят о Китае, где правящей также является Коммунистическая партия. Чуть меньше, но все-таки нередко — о Вьетнаме, КНДР. Но есть целый ряд государств в Азии, которые также заслуживают пристального внимания со стороны России.
Разворот на Восток, который справедливо декларирован президентом [Владимиром Путиным], и правительством, и Госдумой, и Советом Федерации, должен получить материальное воплощение. И при всем огромном значении нашей дружбы, сотрудничества с КНР есть много резервов и в отношениях с другими странами.
Роль Азии, Глобального Юга, как теперь часто говорят, в международных делах действительно будет возрастать. И эти страны, опираясь в том числе на рост своих экономических возможностей, хотели бы воспрепятствовать попыткам США и их сателлитов установить некую новую колониальную систему и диктовать свою волю всем остальным. Они устойчиво выступают за суверенитет, против гегемонии и уже поэтому объективно являются союзниками Российской Федерации.
Поскольку самую последовательную позицию в этом плане занимают коммунисты, которые не приемлют диктат империалистических держав, США, то и для России как государства, занимающего антиколониальную позицию, это открывает дополнительные возможности и перспективы. Можно только приветствовать хорошие новости, которые пришли из Шри-Ланки.
Это государство занимает важное стратегическое положение в Азии. На юге Азии есть интересные традиции борьбы за независимость, которые поддерживала и наша страна. Шри-Ланка, как и соседняя с ней Индия, обретала независимость благодаря Советскому Союзу.
О таких важных, судьбоносных, переломных моментах в судьбе стран народы помнят долго. Национальное сознание сохраняет такие вещи в памяти. И мы не можем пренебрежительно относиться к тому богатству, которое накоплено прежними поколениями.
Сотрудничество между нашей страной — тогда еще Советским Союзом — и Шри-Ланкой оставило хорошие заделы для того, чтобы уровень взаимопонимания был высок. <...> Наш бэкграунд, история взаимоотношений позволяет достаточно быстро запустить новые проекты при наличии доброй воли.
Это послужит в том числе и развитию экономических и любых других контактов между нашими странами.