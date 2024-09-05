Россия «развернулась» на Восток около двух лет назад. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, почему сотрудничество РФ с Малайзией может стать для США огромным вызовом.

«Третий ВЭФ, на котором этот поворот на Восток очень наглядно демонстрирует не только Владимир Владимирович Путин, но и те гости форума, которые на нем присутствуют», — сказал он, указав на приезд сербского вице-премьера Александра Вулина.

«Сербия находится географически в крайнем неудобном положении, ее со всех сторон пытаются оторвать от России. Приезд Вулина — это попытка найти точку опоры на Востоке», — пояснил он.

Подлесный назвал Юго-Восточную Азию будущим театром военных действий, где возможны конфликты между Китаем и Тайванем.

«Последние годы Китай стал интенсивно продвигать свои интересы, и у него определенные трения с Малайзией», — уточнил политолог.

По его словам, приезд на ВЭФ-2024 премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима говорит о том, что страна меняет приоритеты в сторону России и Китая.

«Малайзия может быть экономическим и военным узлом. Если в перспективе решить вопрос с нашей военной базой там, то это будет огромный вызов США, и им придется считаться с появлением нас более интенсивно на возможном театре военных действий Юго-Восточной Азии», — подытожил он.

На ВЭФ-2024 Путин заявил, что Россия будет расширять связи Дальнего Востока с иностранными партнерами. По его словам, страна настроена на долгосрочную работу.