Маразм по-американски: старикам там место

Словосочетание «Бай-Байден», услышанное мною первый раз в КВН, давно стало устойчивым мемом. Теперь же, после рокировки Сонного Джо на Камалу Харрис, оно стало почти культовым мемом. Неудивительно, что Байден ушел. Удивительно то, что он так долго держался.

Опять же, я не американист, но меня поразило, с каким пренебрежением отнеслись к Камале Харрис в аналитических и экспертных кругах России. Как по мне, это идеальный для нынешней Америки политик, встающий необходимым элементом в общий паззл. Камала управляема, и она сама давно работает в управленческом аппарате. Она полностью соответствует «повестке» и, опять же, сама ее активно продвигает.

Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Видите, как много тут «сама». Такая вариация на телевизионную тему: «Камала Харрис: я сама!» Однако при этом за ней стоят серьезные силы — то самое deep state, о котором только и разговоров. Скоро все и о масонах позабудут. Останутся только рептилоиды и deep state. Камала Харрис в принципе может стать первой женщиной президентом США. Президенткой. Еще и чернокожей. Бинго!

Как в советской киноклассике: «Что ж, тебе, собака, еще надо? Женись!» Такое вот обращение к американскому избирателю. И опросы показывают, что разрыв симпатий между Трампом и Харрис минимален. Так кто сказал, что победа Дональда — Ковбоя, уворачивающегося от пуль — будет легкой? Где этот горе-эксперт?

И официально: после снятия Байдена с гонки 78-летний Трамп становится самым пожилым кандидатом в президенты США. Сонному Джо 82 года. Сколько Камале Харрис? Ей 60 лет. Почти девочка по нынешним американским политическим меркам. Еще раз. Прочитайте внимательно: 82, 72, 60 — такие годы. А теперь вспомните, что в свое время американский истеблишмент запускал в мир издевки о возрасте советского Политбюро.

Да, можно 176 раз повторить, что Америкой руководят совсем другие люди, что байдентрампхаррисы — лишь марионетки, что все у deep state схвачено, но! Вы понимаете, с кем и с чем мы имеем дело? Американские старцы — этакие клоны императора Палпатина — захватили власть и не собираются ею делиться. Некоторые из них имеют, как Байден, критические проблемы со здоровьем.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще раз. Гегемоном управляют другие структуры и персоналии, но что-то американские президенты, вице-президенты и прочие решают. А они — и это сейчас не образное выражение — отчасти, или даже не отчасти, выжили из ума. Это люди, которые иногда не могут справиться с собственной эрекцией и мочевым пузырем, но они желают управлять миром. Так, как сказал бы Марвин Гэй: «Что, черт возьми, происходит?!» Как так получилось и когда так получилось, что мир стал управляться из американского дома престарелых? Неужели и правда нет никого, кто мог бы исправить это маразматическое безумие? А если нет, то может пора наконец разрабатывать план спасения?