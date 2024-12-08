Мандариновый «антимайдан». Как Абхазия оказалась у разбитого корыта

Мало кто знает — по крайней мере, в России, — что первый украинский «майдан» 2004 года, именуемый у нас «оранжевой революцией», в оригинале, то есть по-украински, назывался революцией «помаранчевой». При дословном переводе это означает скорее апельсиновый, чем оранжевый.

«Апельсиновая революция», символом которой был этот хорошо всем известный цитрус, кроме того, что стала фактическим началом конца украинской государственности, породила кучу мемов, в том числе о наколотых какими-то запрещенными веществами апельсинах, заставляющих тех, кто их ест, творить всякую дичь. Теперь, зная все это, вы легко сможете понять постиронию, которая содержится в этом сообщении российский новостных агентств: «Исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики». Конец цитаты.

Фото: Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба (слева направо на дальнем плане в центре) во время представления Бганбы членам правительства Абхазии / РИА «Новости»

Круг замкнулся. На апельсиновый «майдан» Россия ответила мандариновым «антимайданом». Да, в другое время, в другом месте, но факт остается фактом. Недавняя абхазская буза, итогом которой уже стали отставка действующего президента Аслана Бжании и назначение на 15 февраля 2025 года внеочередных выборов, как и предполагалось, получила куда более негативное развитие для ее инициаторов и всей республики в целом, чем они, вероятно, рассчитывали.

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Global Look Press

Обойдемся без излишней куртуазности: Абхазия как де-юре независимое государство существует исключительно благодаря благосклонности России. Более того, само это существование обеспечивается за наш с вами счет. Но как только Москва попыталась через подписание инвестиционного соглашения с Сухумом как-то закрепить права российских инвесторов в Абхазии, гордые абхазские «нарты» вдруг заговорили о колониализме, защите собственного среднего и малого бизнеса и вообще о нежелании иметь на своей земле собственность чужаков.

Так и хочется их спросить: а вы сами способны эту самую землю содержать? Если нет, на каком основании Россия должна делать это просто так, безвозмездно? Только лишь по доброте душевной?

Увы, но исторический опыт, в том числе нашей страны, доказывает, что добро помнят недолго. Сколько бы ты его ни делал, в итоге все равно появятся какие-нибудь чухонцы и предъявят тебе счет за годы «оккупации». Так что в столь щекотливом вопросе лучше договориться сразу, что называется, на берегу.

Фото: Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме. 15 ноября парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с Россией по инвестиционной политике. Заседание не состоялось из-за акции протеста / РИА «Новости»

Ну а если нет? Тоже хорошо, в конце концов это суверенное право абхазов — решать, с кем и как дружить. Как и, в свою очередь, суверенное право России самой определять, куда и на что тратить бюджетные деньги, например 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи, предназначавшейся для Абхазии. О приостановке финансирования уже объявил и. о. министра финансов Абхазии Владимир Делба. По его словам, денег на зарплаты абхазским бюджетникам в республиканской казне практически нет. Это раз.

Фото: Сторонники оппозиции несут сломанный забор у здания парламента Абхазии в Сухуме, 17 ноября 2024 года / РИА «Новости»

Кроме того, отныне Россия планирует поставлять в Абхазию электроэнергию не по специальным льготным ценам, а по коммерческим, сиречь рыночным. «Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть нехватку, республика вынуждена импортировать электричество из России — ежедневно это обходится в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам. В частности, действует режим веерных отключений по четыре часа в сутки», — стало известно из абхазских новостей.

Фото: Мужчины играют в домино на набережной в Сухуме / РИА «Новости»

Это два. Ну и наконец, те самые абхазские мандарины, которые, кроме как в России, больше нигде и никому не нужны. Впрочем, согласно заявлению Россельхознадзора от 6 декабря 2024 года, Москва пока не вводила запрет на их ввоз. Но, как доказывает практика, это самое «пока» довольно скоро может обернуться обнаружением в абхазском урожае чего-то страшно вредного для здоровья россиян. Так что на данный момент о мандариновом «антимайдане» говорить не приходится, но призрак его уже явно маячит недалеко от кавказских гор.