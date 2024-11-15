Сегодня 20:04 Абхазская буза. Ни цели, ни средств, ни мозгов Публицист Белов: абхазам забыли сказать, что время цветных революций прошло 0 0 0 Фото: Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме. Парламент Абхазии отменил сегодняшнее заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Россией. Оппозиционные силы в Абхазии выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией / РИА «Новости» Эксклюзив

Мир

Грузия

Абхазия

Запад

Оппозиция

Протесты в Абхазии

Горячие абхазские парни опять бузят. Атаковали администрацию президента, сорвали табличку с именем лидера республики и выставили ее на всеобщее обозрение перед зданием парламента. Трофей, как-никак.

В парламент им удалось ворваться и даже закрепиться. В результате, сообщили местные СМИ, «добрые люди» подвезли протестующим воду, хлеб, сахар и газировку. Не густо, честно говоря. На таком рационе долго не пробунтуешь. Как пишут различные эксперты по Кавказу, сегодняшние события, как и недавняя акция по перекрытию мостов, — дело рук аффилированных с США неправительственных организаций, активистов и политиков, поставивших себе цель дестабилизировать ситуацию в Абхазии.

Фото: РИА «Новости»

Допустим. Тем не менее, наблюдая за происходящим, возникает вполне закономерный вопрос: вот эта вот буза она чтобы что? Какова конечная цель? В чем тайный замысел? Чьи интересы здесь замешаны, и так далее?

Говорят, мол, это Запад хочет вывести Абхазию из-под российского влияния. Снять республику с российского довольствия, я бы сказал. Так было бы правильнее. Хорошо, а тот самый коварный Запад кормить ее дальше сам будет? Мошна не треснет?

Как-то в ситуации, когда Америке вот-вот наступит полный Трамп, а Европа не может наскрести по сусекам денег даже на содержание Украины, в то, что они решили внезапно повесить себе нашею еще пару сотен тысяч нахлебников, верится с большим трудом.

Или все это предновогодняя акция, вызванная неурожаем мандаринов в Турции и Марокко, и только маленькая Абхазия теперь сможет спасти европейский Новый год? Ладно, проехали.

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky / Global Look Press

Версия вторая — грузинская. Тбилиси, несмотря на показное миролюбие основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, все-таки не оставил надежд не мытьем так катаньем вернуть себе бывшую автономию, отыграв таким образом хотя бы какие-то негативные итоги пятидневной воны 2008 года.

Что сказать? Если абхазы из числа нынешних бузотеров своими руками хотят сдать собственную страну обратно Грузии — милости просим. Кто мы такие, чтобы мешать им делать национальное «харакири»?

Кто-то скажет, но это же удар по интересам России. Не согласен. Никакого интереса кормить квазисамостоятельное государство, которое противится любым видам интеграции, в то же время требует все новых и новых «подарков», у нас нет и быть не может. Более того, решение абхазского вопроса (раз они сами на этом настаивают), только снимет лишнюю напряженность во взаимоотношениях с Грузией и избавит нас от изрядного количества бессмысленной головной боли.

Фото: Обстановка у парламента Абхазии в Сухуме / РИА «Новости»

Вот только, боюсь, в реальности ни Западу в его нынешнем состоянии, ни Грузии, у которой сегодня и своих забот по горло, маленькая, но гордая Абхазия не нужна. По крайней мере, не прямо сейчас и не таким способом. Время резких движения и цветных революций прошло — абхазам, видимо, об этом просто забыли сказать. Нынче идет игра на стратегическом, глобальном уровне, в рамках которой откровенное ребячество недорослей никакого интереса не представляет. «Мелко, Хоботов».