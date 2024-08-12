Макрону напомнили о политическом кризисе Франции после завершения Олимпиады

Олимпийские игры во Франции завершились, и страна вернулась к нерешенной проблеме с назначением нового премьер-министра и правительства. Предложение президента страны Эммануэля Макрона отложить вопрос до окончания соревнований новый парламент поддержал, но дальше главе государства избежать окончательного решения не удастся. Об этом сообщило издание LTR .

Журналисты напомнили, что еще перед началом Олимпиады ставший лидером на парламентских выборах «Новый народный фронт» предложил в качестве премьер-министра бывшего финансового директора мэрии Парижа Люси Кастет. Но Макрон отложил рассмотрение ее кандидатуры до окончания соревнований.

При этом первое заседание нового парламента началось в понедельник, 12 августа, без правительства и премьера. Сам Макрон на сессию не приехал, а отбыл в свою летнюю резиденцию форт Брегансон под предлогом празднования 60-й годовщины операции «Драгун», когда в 1944 году войска антигитлеровской коалиции вошли на юг Франции.

Опрошенные изданием 20 minutes политологи и аналитики отметили, что долго избегать решения политического кризиса главе государства не удастся. Прошедшая Олимпиада не повлияла на рейтинги Макрона и позиции его парламентского объединения «Вместе». Поэтому дискуссии о назначении нового правительства среди депутатов ожидаются жаркими. Кроме того, появления нового кабмина ждут избиратели.

«Это отложенный момент. Через несколько дней институциональная нестабильность вновь проявится», — отметила политический обозреватель Эмили Запальски.

Эксперт добавила, что после выдвижения нового премьера парламент вынесет на повестку вотум недоверия президенту.

Сотрудница Национального центра научных исследований Вейра Массон добавила, что прошедшая Олимпиада показала, что Франция может работать без правительства, но с таким положением вещей не согласятся депутаты. По ее прогнозу, имя нового премьера парламент назовет уже в среду, 15 августа.

До избрания нового премьер-министра и формирования нового правительства свою работу продолжил ушедший в отставку Габриэль Атталь. В неясном статусе он занимает премьерский пост почти месяц после того, как его заявление об уходе 16 июля принял Макрон. После окончательной отставки Атталь вернется в парламент в качестве депутата после победы на выборах в 10-м округе О-де-Сен.