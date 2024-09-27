Сегодня 14:54 Хоть тушкой, хоть чучелом. Чтобы победить на выборах, Майя Санду готова на все Публицист Белов: Запад хочет оставить Санду у власти — хоть тушкой, хоть чучелом 0 0 0 Фото: IMAGO/Fotostand / Nieweler / Global Look Press Эксклюзив

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До президентских выборов в Молдавии осталось меньше месяца. Они пройдут 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз. И это далеко не единственная уловка команды нынешнего главы государства Майи Санду и ее зарубежных кураторов, заточенная на гарантированную победу прозападной кандидатки.

Ради этого Европарламент даже планирует принять резолюцию по Молдавии, изначально именуемую «Укрепление устойчивости Республики Молдова перед лицом вмешательства со стороны России перед президентскими выборами». Предложение стать частью Евросоюза (а именно так трактует официальная молдавская пропаганда будущий плебисцит) рассчитано на эмоциональное вовлечение избирателей, благодаря которому у них в голове должна выстроиться нехитрая логическая цепочка: «Молдавию зовут в ЕС, Санду агитирует за ЕС, Молдавия выбирает Санду». Вот только никто же не объяснит им, что это вовсе не приглашение, а лишь заявление о намерениях, да и то не с европейской, а с молдавской стороны. Никто не напомнит, что желание стать частью «дружной европейской семьи» для кандидатов вроде Молдавии оборачивается в итоге либо беспрецедентным политическим и экономическим давлением со стороны Брюсселя, как это происходит, скажем, в случае с Сербией, либо вообще военным конфликтом, как на Украине.

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency / Global Look Press

И единственный способ сохранить себя и собственный суверенитет — пойти по пути Грузии, отказавшись от «европейской мечты», которая в реальности всегда была лишь самоубийственной химерой.

Но молдаване этого пока не осознают. И вот для того, чтобы процесс осознания так и не состоялся, правящий режим включил все возможные рычаги влияния на настроения молдавского общества.

Начнем с того, что для участия в президентских выборах зарегистрировали 11 человек (большинство из которых — банальные «спойлеры»), это рекордное количество кандидатов, необходимое для того, чтобы размыть внимание избирателя. Потому неудивительно, что по результатам недавнего опроса Санду лидирует в рейтинге популярности с 25,8%. Просто в силу большей узнаваемости.

Во-вторых, решением молдавских властей в стране заблокировали сайты большинства российских СМИ, от РИА «Новости» до «Независимой газеты», альтернативная прозападной точка зрения на происходящее в Молдавии — под запретом. В-третьих, чтобы исключить влияние граждан республики, проживающих в России, на результат будущих выборов, гражданка Румынии Майя Санду распорядилась открыть в нашей стране только пять избирательных участков. Одновременно с этим для тех молдаван, что уехали на заработки в США, Канаду, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию, молдавские власти разрешили процедуру голосования по почте.

Голоса прозападной молдавской диаспоры крайне важны для нынешнего кишиневского режима. Впрочем от ЦИК Молдавии, находящейся под прямым управлением американского USAID и британского UK Aid, ожидать чего-то иного было бы слишком наивно.

Тем не менее, понимая, что в стране достаточно сильны пророссийские настроения, Санду активно пытается изображать свою близость и к этой части молдавского народа, участвуя, например, в фотосессиях вместе с еще живыми ветеранами Великой Отечественной. Вот только никакой искренности в подобной показухе нет. И это в-четвертых. Как рассказал глава молдавского национального комитета «Победа» Алексей Петрович, Санду отказалась подписывать положение об учреждении единой юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», поскольку она «лицемерка и лгунья», которой куда ближе нацистский диктатор Ион Антонеску, а не советский солдат-освободитель.

Фото: Глава Евросовета Шарль Мишель и Майя Санду. Lian Yi/XinHua / Global Look Press

Разумеется, в такой ситуации говорить о каком-либо российском вмешательстве в молдавские выборы — на чем настаивает Европарламент — просто смешно. Но они говорят. Говорят, чтобы скрыть собственные усилия, направленные на сохранение Молдавии в орбите коллективного Запада. Им кровь из носу нужно вновь пропихнуть Санду в президенты — хоть тушкой, хоть чучелом, — показав хоть какой-то положительный результат. Ибо после грузинского демарша и намечающегося разгрома киевского режима других желающих вступить в ЕС в Восточной Европе больше не осталось.