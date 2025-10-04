Сегодня 20:57 Майдан как по учебнику. Кому выгодно раскачать Тбилиси и устроить революцию на заднем дворе России Акция против власти идет в Тбилиси, протестующие штурмуют дворец президента 0 0 0 Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

Мирный митинг в Тбилиси 4 октября к вечеру превратился в хаос. Протестующие вступили в бой с полицией и пошли на штурм президентского дворца. Кто заказал «оранжевую революцию» прямо на пороге России и к чему приведет оппозиционеров попытка взять власть в свои руки?

Что происходит в Тбилиси С полудня в центре грузинской столицы шли многотысячные колонны: площадь Свободы, проспект Руставели, подходы к парламенту. К вечеру часть протестующих сместилась к резиденции президента, как передавал телеканал Rustavi. У ограждений началась давка, полиция выстроила плотные кордоны и задействовала спецсредства — водометы и перцовый газ, чтобы оттеснить наиболее напористые группы. На месте фиксировались задержания оппозиционеров. Сразу после завершения выборов митингующие зачитали на площади «декларацию грузинского народа». Один из лидеров демонстрации внезапно заявил, что народ должен взять в свои руки власть. Сразу после этого группа протестующих бросилась на штурм. Спецназ вновь применил водометы. Демонстранты разрушили железные ограждения, местные телеканалы в прямом эфире сообщали о задержанных. Начались массовые столкновения.

Фото: РИА «Новости»

Чего добиваются бунтующие в Тбилиси Организаторами акции выступила коалиция оппозиционных движений и гражданских инициатив. Лозунг дня — «мирная смена власти»: досрочные и «честные» выборы, освобождение задержанных, перезапуск политического диалога. Лидеры митинга заранее анонсировали сбор у парламента и марш в центр с дальнейшими акциями давления. При этом стратегия оппозиции неровная: часть сил призвала к бойкоту и уличному давлению, другие — к участию в выборах, что снижает общий институциональный ресурс. Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «попытка взятия дворца президента может быть инсценирована только режимом, для дискредитации 310-дневнего мирного протеста». Зурабишвили назвала себя «легитимным президентом» и добавила, что осуждает штурм и продолжает «мирно стоять с народом до победы на новых выборов». Демонстранты же назвали протесты в день выборов в Грузии «мирной революцией».

Фото: Jay Kogler/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему начались протесты в Грузии В Грузии 4 октября состоялись муниципальные выборы. Предстояло выбрать мэров 64 городов и около двух тысяч муниципальных советов. В 26 городах и муниципалитетах на пост глав выдвинулись только кандидаты от «Грузинской мечты» — правящей партии. Часть крупных оппозиционных сил отказалась участвовать, заявив о недоверии процедурам и атмосфере кампании. Другие оппозиционные группы пошли на участки, но одновременно призвали к «последнему шансу» — большой уличной демонстрации. В результате выборы стали триггером: критики правящей партии решили, что без давления улицы политическая конфигурация не изменится. О частичном бойкоте и расколе внутри оппозиции заранее предупреждали европейские издания. Как отреагировали власти Грузии Правящая «Грузинская мечта» и кабинет министров называют происходящее попыткой дестабилизации. Здесь полагают, что у протестов есть «внешние спонсоры», а силовые меры у дворца объясняют необходимостью защитить режимные объекты. Премьер Грузии Кобахидзе просил граждан на протест не выходит. Он призвал жителей страны не рисковать и «не противостоять государственной системе и закону». Политик пообещал, что каждого нарушителя строго накажут.

Фото: РИА «Новости»

Кобахидзе также предположил, что на выборах не менее миллиона граждан поддержат «Грузинскую мечту». И допустил, что на митинг соберется в 200 раз меньше оппозиционеров. По данным местного ЦИК, пока его прогноз верен — кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набирает 71,29%. В МВД Грузии констатировали, что акция протеста вышла за предусмотренные законом рамки. Ведомство призвало не допустить эскалации. Почему протестует Грузия Акции протеста разной степени мощности проходят в Тбилиси уже 311-й день подряд. Нынешняя вспышка — часть более длинного конфликта, тянущегося со времен прошлогодних выборов и особенно усилившегося после продвижения закона об иностранных агентах и сообщения о заморозке переговоров по вступлению в Евросоюз. Демонстранты продолжают требовать назначить новые выборы.