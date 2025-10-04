Митингующие в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца

Участники массовых акций в Тбилиси ворвались во двор президентского дворца Орбелиани. Как сообщил телеканал Rustavi 2 , демонстранты прорвали металлические барьеры, часть из них смогла попасть на территорию резиденции, где произошли столкновения с силовиками.

По данным телеканала, спецназ применил против участников акции перцовый газ и водометы. Есть задержанные и пострадавшие как среди митингующих, так и среди сотрудников полиции.

Источник ТАСС уточняет, что протестующие бросают камни в здание дворца и запускают пиротехнику в сторону полицейских. По информации AmBebi, к месту стянуты дополнительные подразделения спецназа.

Акция у президентского дворца стала продолжением протестов, начавшихся ранее на площади Свободы и проспекте Руставели. В демонстрациях участвуют студенты, представители оппозиции и общественных организаций, которые требуют проведения досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.

Протесты проходят на фоне выборов в органы местного самоуправления. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, по предварительным данным, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует, набирая более 70% голосов по всей стране, включая Тбилиси.

По данным ЦИК, на участки пришли около 1,2 миллиона граждан, что сопоставимо с явкой на выборах 2014 и 2017 годов.

Ранее сообщалось, что «Грузинская мечта» снабдила кадрами разрушений на Украине и антивоенными лозунгами ролик к выборам в органы местного самоуправления.