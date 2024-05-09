Эксклюзив 09 мая 2024, 18:10 Ложь о войне — официально. Запад занялся переписыванием истории Блогер «Голос Мордора» указал на попытки Запада переписать историю РИА «Новости»

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Западные страны стараются переиначить исторические события в свою пользу. Например, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что во время Великой Отечественной войны США с союзниками-украинцами вместе боролись с тоталитарными режимами Гитлера и Сталина. Еще одной целью России в спецоперации станет недопущение переписывания истории, отметил в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Промывка мозгов десятилетиями подряд

Удивительная пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала журналистам, что во время Великой Отечественной войны США со своими союзниками-украинцами вместе боролись с тоталитарными режимами Гитлера и Сталина.

А Der Spiegel написал, что «Путин игнорирует тот факт, что с нацизмом воевали „шесть миллионов украинцев“».

И если вы в эти дни полистаете западную прессу, то вообще узнаете очень много нового, а еще о том, что «Владимир Путин переписывает и извращает историю».

На самом деле, историю сейчас нещадно насилуют. Только вот делает это не Путин, а те, кто его в этом обвиняет. И задачи этого вранья об истории вполне понятны и очевидны: нужно, чтобы в общем сознании эта война воспринималась немного иначе и чтобы из ее истории было вымарано все русское.

Кстати, началось это не в 2014 году. И не в 2008-м. На Западе это продолжается десятилетиями, системно и продуманно.

А когда рухнул СССР, переписывание истории началось и в его бывших республиках, даже в России. Даже до его падения, еще в пресловутую перестройку, «демократы» начали промывать мозги советскому народу «страшной правдой о войне» — просто вспомните журнал «Огонек».

План сработал не так, как хотелось. Историческая память русского народа оказалась сильнее. А может быть, все изменил приход к власти Владимира Путина, который всеми силами противодействовал этому промыванию мозгов исторической ложью.

Но на Западе ничего не изменилось. Да не только на Западе, а, к примеру, на той же Украине, где ложь о войне стала официальной историей. И процесс продолжается.

Забывчивость японцев

Вот в Японии уже не упоминают о том, кто сбросил на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Кто-то сбросил, но непонятно, кто это был. Может, инопланетяне, а может, и Советский Союз, что вообще очень вероятно.

Сбросил для того, чтобы отобрать у японцев Курильские острова, наверное. И если сейчас еще это не официальная версия истории, то в будущем она вполне себе может появиться в японских учебниках.

Вот так же и про Украину, которая в союзе с США боролась со Гитлером и Сталиным. И те шесть миллионов украинцев, которые воевали в рядах Красной армии, воевали героически, вполне могут оказаться записанными в какую-нибудь УПА*.

И вместо советских флагов на старых фото им нафотошопят бандеровские. Уверен, что на Западе этому никто не будет возмущаться.

Еще одна цель спецоперации

У специальной военной операции есть еще одна важнейшая цель — не допустить переписывания истории, победить ту ложь, которая сейчас навязывается на Западе и на той же Украине. И эта цель не менее важная, чем денацификация или демилитаризация Украины.

Наверное, она даже важнее. Потому что если народ Украины всегда будет помнить правду о той великой войне и беречь историческую память, передавая ее из поколения в поколение, то никакой СВО больше никогда не понадобится.

*УПА — запрещенная в России экстремистская организация.