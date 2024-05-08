Захарова упрекнула США в искажении памяти о Второй мировой войне | 360°

Мир 08 мая 2024, 20:58 Захарова упрекнула США в искажении памяти о Второй мировой войне Захарова назвала оскорблением памяти жертв Второй мировой выступление Жан-Пьер РИА «Новости»

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Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что во Второй мировой войне США объединились с Украиной и вступили в борьбу со Сталиным и Гитлером, стало оскорблением памяти всех погибших в тех страшных событиях. На это в Telegram-канале указала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она опубликовала ответ представителя администрации президента США на вопрос о том, почему страна не осудила проявление нацизма на Украине, а продолжает направлять туда деньги, в котором Жан-Пьер заявила о совместной борьбе американцев и украинцев с Гитлером и Сталиным.

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«Берлин теперь является союзником, угроза с Востока остается. Поэтому мы продолжим поддерживать Украину, будем оказывать полную поддержку любыми доступными средствами», — заявила представитель Белого дома.

Захарова отметила, что ответ на вопрос пресс-секретарь администрации президента США зачитала по бумаг

«Значит, это не только ее личная безграмотность, но официальная версия Второй мировой войны от либерально-демократической администрации Байдена», — пояснила дипломат.

Представитель российского МИД добавила, что еще никогда не слышала такой страшной лжи, которая оскорбила память миллионов жертв Второй мировой. Особый цинизм этим слова придает то, что они прозвучали, когда мир отмечает День Победы.

Ранее Захарова назвала р асслоением сознания заявление пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер о том, что Международный уголовный суд (МУС) не имеет полномочий вести расследование действий Израиля в секторе Газа и выдавать ордера для ареста высокопоставленных чиновников.

Представитель МИД напомнила, что МУС именно с подачи США вынес решения об аресте российского руководства. При этом американцы легитимность этой структуры не признали.