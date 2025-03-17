Литва выдвинула неожиданные обвинения против России
Литва заподозрила Россию в поджоге магазина IKEA
Генеральная прокуратура Литвы направила в суд уголовное дело о поджоге магазина IKEA в Вильнюсе. Главный фигурант дела, по версии литовских властей, действовал по заданию российских спецслужб, сообщило радио lrt.
Следствие установило, что обвиняемый прибыл в Польшу весной 2024 года. Там он встретился с сообщником. Подготовка к поджогу заняла у молодого человека несколько месяцев.
Генпрокуратура Литвы полагает, что мужчина входил в некую преступную группу. В ведомстве сочли, что он планировал серию атак в Литве и Латвии.
По версии следствия, подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство с таймером в магазине IKEA в Вильнюсе. Устройство сработало ранним утром 9 мая. После этого он снял последствия поджога на видео и покинул страну, уехав на автомобиле в Варшаву. За свою работу он получил автомобиль BMW 530 и несколько тысяч евро.
Через некоторое время он отправился в Ригу, намереваясь совершить там новый поджог. Однако правоохранительные органы задержали подозреваемого возле латвийской столицы. У него изъяли вещи, предназначенные для подготовки нападения.
«Организаторами этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами», — заявил литовский прокурор Урбелис, не предоставив никаких доказательств.
При этом Урбелис добавил, что оба исполнителя поджога — граждане Украины.
По словам прокурора, IKEA выбрали целью не случайно. В России закрыты магазины IKEA и несколько производственных площадок. Кроме того, руководство шведского концерна открыто поддерживает Украину финансовой помощью.
Прокуратура Литвы также сообщила, что выявлены другие участники этой организованной группы. Сейчас устанавливаются их личности, места проживания и предполагаемые связи с российскими спецслужбами.
По делу проходят десятки лиц, которые выполняли различные задачи, включая финансирование, планирование атак и обеспечение скрытого общения участников группы.
В начале марта Литва назвала Россию одной из главных для себя угроз. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в ответ посоветовала внести в тот же список святую воду и осиновый кол.