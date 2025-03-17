Литва выдвинула неожиданные обвинения против России

Генеральная прокуратура Литвы направила в суд уголовное дело о поджоге магазина IKEA в Вильнюсе. Главный фигурант дела, по версии литовских властей, действовал по заданию российских спецслужб, сообщило радио lrt .

Следствие установило, что обвиняемый прибыл в Польшу весной 2024 года. Там он встретился с сообщником. Подготовка к поджогу заняла у молодого человека несколько месяцев.

Генпрокуратура Литвы полагает, что мужчина входил в некую преступную группу. В ведомстве сочли, что он планировал серию атак в Литве и Латвии.

По версии следствия, подозреваемый заложил самодельное взрывное устройство с таймером в магазине IKEA в Вильнюсе. Устройство сработало ранним утром 9 мая. После этого он снял последствия поджога на видео и покинул страну, уехав на автомобиле в Варшаву. За свою работу он получил автомобиль BMW 530 и несколько тысяч евро.

Через некоторое время он отправился в Ригу, намереваясь совершить там новый поджог. Однако правоохранительные органы задержали подозреваемого возле латвийской столицы. У него изъяли вещи, предназначенные для подготовки нападения.

«Организаторами этих действий является Россия, это связано с военной разведкой, с силовыми структурами», — заявил литовский прокурор Урбелис, не предоставив никаких доказательств.

При этом Урбелис добавил, что оба исполнителя поджога — граждане Украины.