Захарова назвала святую воду и осиновый кол главными угрозами для Литвы

В числе главных угроз для Литвы местные власти забыли назвать святую воду и осиновый кол. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала доклад литовских спецслужб, в которому Россию, Белоруссию и Китай назвали главными угрозами для республики.

«Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — написала дипломат.

Ранее Захарова высказалась о перезагрузке отношений России с Соединенными Штатами. В стремлении наладить контакты с американцами российская сторона будет внимательно следить за конкретными шагами.

Специальный посланник президента США Кит Келлог заявлял, что стратегия полного отсутствия контактов с Россией в условиях украинского конфликта не может быть успешной. Подход американского лидера Дональда Трампа основывается на осознании необходимости перезагрузки отношений двух государств.