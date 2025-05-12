«Курс на русофобию». Политолог раскрыл причины шагов Польши против дипмиссии России

Представители МИД Польши без предварительного предупреждения решили закрыть генконсульство России в Кракове. Точный срок прекращения работы диппредставительства составит не менее 30 дней. Какие причины побудили польские власти к обострению отношений с Россией и что следует ожидать дальше — в материале 360.ru.

«Курс властей Польши на русофобию, на демонтаж остатков российско-польской дружбы, которая сформировалась в годы Великой Отечественной войны, всего того лучшего, что было наработано между нашими странами, между нашими народами — все это демонтируется и делается это исключительно в угоду Западу», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул другой характерный для политики Польши аспект русофобии — поддержку киевского режима. Власти отрицают существующие преступления украинских боевиков, закрывают глаза на реальные проблемы и оказывают финансовую и гуманитарную поддержку на нужды Вооруженных сил Украины.

«Несмотря на массу проблем, например незакрытый вопрос о Волынской резне, которую устроили бандеровцы на временно оккупированных нацистами территориях, они продолжают поддерживать киевский режим. Это и военные поставки, и логистические хабы, через которые идет западное вооружение на территорию Украины».

Политолог добавил, что русофобия среди польских властей — не новое явление, а некий «идейный стержень», характерный для национальной элиты со времен Российской империи. Она временно утихала в период Великой Отечественной войны, когда польские и советские войска вместе участвовали в боевых действиях, в том числе в Берлинской операции, но сейчас возрождается с еще большей силой и превращает страну в «инструмент» ведущих стран Запада по антироссийской политике.

«Польша вошла в мейнстрим западной политики, и русофобия начала цвести пышным цветом. <… > Во всех своих бедах они обвиняют только Россию. Это удобно — найти того, на кого можно перевесить свои собственные недоработки, свою собственную неспособность управлять государством, то есть Польша не вышла из стадии того перманентного кризиса государственности, который у них настал в XVIII веке. <… > Естественно, на Западе используют Польшу в качестве ударного инструмента против России», — поделился эксперт.

Сипров заключил, что решение польских властей о закрытии генерального консульства в Кракове можно воспринимать как начало конца дипломатических отношений с Россией.