Захарова пообещала ответить на закрытие генконсульства России в Кракове

Захарова: Россия не оставит закрытие генконсульства в Кракове без ответа

Россия вскоре предпримет ответные шаги на закрытие российского генконсульства в Кракове. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что Польша намеренно пытается обрушить отношения с российской стороной и действует против интересов граждан.

«Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — подчеркнула дипломат.

По данным агентства, польские власти не проинформировали российскую сторону о закрытии генконсульства в Кракове. Сообщение о прекращении работы диппредставительства опубликовал в соцсети Х глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Ранее польские министр юстиции Адам Боднар и министр внутренних дел Томаш Семоняк обнародовали заявление о поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве. По их словам, ЧП якобы подстроили российские спецслужбы.