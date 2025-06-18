Сегодня 18:31 Не саммит, а сплошное разочарование. Реакция мировых СМИ на провал Зеленского на G7 0 0 0 Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com Мир

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Президент США Дональд Трамп покинул саммит G7 в Кананаскисе раньше времени. Официальная причина — необходимость урегулирования ирано-израильского конфликта. Это ударило по Владимиру Зеленскому, ведь их встреча не состоялась и ему пришлось уехать ни с чем. О том, как главные мировые СМИ прокомментировали неудачу лидера Украины, — в материале 360.ru.

Завершение саммита G7 стало для Зеленского провалом Издание The Wall Street Journal подметило, что Зеленский покинул саммит «Большой семерки», не заручившись столь желанной поддержкой. После того как Трамп показал, что Украина для него не представляет первостепенной важности. Журналисты Foreign Policy назвали проблематичным для Евросоюза и Киева отказ от дальнейшего санкционного давления на Россию. Трамп отмахнулся под предлогом, что это обходится американской казне в «миллиарды и миллиарды долларов». Такой итог разочаровал Зеленского, потому что отсутствие интереса главы Белого дома в еще большем ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой стало для него очевидным.

Фото: Filippo Attili/Us Palazzo Chigi

Президент Украины рассчитывал заручиться поддержкой лидеров «Большой семерки», однако остался ни с чем. Об этом написал The New York Times, указав на новый приоритет западных политиков — ирано-израильский конфликт. После исчезновения Трампа саммит G7 потерял смысл Президент США Дональд Трамп оставил «Большую семерку», тем самым превратив ее в G6. Американский лидер, по мнению авторов The Times, лишний раз указал, что наибольшее влияние на мировые события все еще у «белоголового орлана». Три дипломата сообщили изданию Politico, что совместная декларация в поддержку Киева так и не была принята. И это несмотря на то, что всего за несколько дней до встречи в Канаде готовившиеся к саммиту надеялись найти формулировку, которая устроит всех лидеров G7, в том числе Дональда Трампа. Как отметили в Foreign Policy, оставшаяся часть саммита прошла далеко не в том формате, в котором участники «Большой семерки», или, точнее, «шестерки» были способны координировать значимые действия.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

По прошествии двухдневного саммита его участникам все еще осталось непонятно, что же делать с Россией. На разногласия между лидерами G7 указало немецкое издание Berliner Zeitung. Именно второй день встречи должен был быть посвящен Украине, а ее главная надежда упорхнула вдаль. Зеленский хотел обсудить с Трампом дальнейшие поставки оружия и гарантии безопасности, а также предоставить американскому лидеру отчет о текущей ситуации на фронте. «Выглядя печальным, Зеленский заявил о необходимости помощи его военным со стороны союзников, чтобы они могли продержаться, пока Россия не будет готова к мирным переговорам», — отметили в The Guardian. Вопрос, удастся ли украинскому лидеру в ближайшее время встретиться с Трампом, пока остается без ответа. Если встреча не произойдет, это станет очередным ударом для Киева и подтвердит, что в текущем кризисе приоритеты США отличаются от союзнических.