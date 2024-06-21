Сегодня 08:30 Пешка Ле Пен или будущий премьер Франции? Кто такой Жордан Барделла 1 0 0 Фото: Global Look Press Мир

Франция

Выборы

Марин Ле Пен

Жордан Барделла

На партийных съездах он еще стоит за плечом Марин Ле Пен, но уже через пару недель может обновить рекорд, став самым молодым премьер-министром Франции. Кто такой 28-летний Жордан Барделла, явивший новую надежду для «Национального объединения»? И как он может изменить отношения Парижа и Москвы? Разбирался 360.ru.

Кто такой Жордан Барделла: краткая биография Многие СМИ превратили этот факт в клише, но Жордан Барделла — весьма необычный, на первый взгляд, персонаж для партии с очевидным правым уклоном. Ребенок матери-итальянки и отца с алжирскими корнями сейчас активно «топит» за ужесточение миграционного режима. Однако сам Барделла считает, что именно его происхождение и ранние годы послужили толчком для политической карьеры. Жордан родился и провел детство в Сена-Сен-Дени — северном пригороде Парижа, застроенном социальным жильем и заселенном теми, кого общество предпочитает не замечать.

Фото: Global Look Press

«У меня там корни, часть меня самого и истории моей семьи. Я занимаюсь политикой из-за всего того, что пережил там», — рассказывал молодой человек газете Le Monde, пересказывая истории о соседстве с наркоторговцами и настаивая: в отличие от представителей политических элит он на своей шкуре знает, как живет французская беднота, коей становится все больше.

Образование и карьера Родители мальчика развелись, когда ему исполнился год. Отец поддерживал Жордана и финансово помог отучиться в довольно дорогом частном лицее, после чего Барделла поступил в Сорбонну изучать географию.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Но в 16 лет молодого человека потянуло в политический активизм, университет он не окончил, найдя призвание в ультраправом «Национальном фронте».

К 19 годам Жордан Барделла — самый молодой глава окружной партъячейки, которого не боятся выдвигать и дальше, ведь партии Жан-Мари Ле Пена требовалось обновление. Организовать его собралась дочь основателя «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Фото: Global Look Press

Жордан Барделла и Марин Ле Пен В 2015 году в «Национальном фронте» произошел настоящий раскол: старшее поколение, пришедшее еще за Жан-Мари Ле Пеном, которое до всеобщего тренда на политкорректность потрясало Францию отрицанием нацистских преступлений, портило партии имидж. И, разумеется, результаты на выборах. Именно тогда Марин Ле Пен провела чистку рядов, отсекая самых безбашенных националистов и популистов (включая отца) и приближая к себе более молодых и гибких во взглядах партийцев. Одним из них стал Барделла.

Фото: Жордан Барделла и Марин Ле Пен / Global Look Press

В 2017 году Жордан Барделла вошел в предвыборную команду Ле Пен, занявшую второе место в президентской гонке. До этого он успел поучаствовать в борьбе за региональные посты и привлечь внимание более молодых французских избирателей. Телегеничный простой парень, чем-то напоминающий молоденького Ива Монтана (кстати, тоже с итальянскими корнями), оказался очень кстати для партии, которая хотела превратиться из одиозных «ультраправаков» в выразителей народных чаяний. Кстати, именно поэтому «Нацфронт» переименовали в «Национальное объединение».

Фото: Global Look Press

Через год 23-летний Барделла — самый юный французский депутат, прошедший в Европарламент после первого «правого землетрясения» (второе происходит прямо сейчас после результатов выборов, на которых партия Эммануэля Макрона с треском проиграла). Уже в 2022-м, когда Марин Ле Пен выдвинулась в президентскую гонку, чтобы взять реванш у Макрона, именно Жордан Барделла занял пост врио председателя «Национального объединения». Сейчас он находится в этой должности постоянно.

Фото: Global Look Press

Барделла — лицо целого сегмента аудитории молодых французов, которые ранее стеснялись признаться в своих правых взглядах, ведь от миллениалов и зумеров по определению ждут поддержки либералы и левые. Теперь у этих людей появился «человекоподобный» кандидат, похожий на них — выходец из не самых изысканных кругов, активно использующий соцсети (у Барделла в TikTok больше полутора миллионов подписчиков), говорящий простыми словами то, что и пыталась все это время донести партия Ле Пен.

Личная жизнь Жордана Барделла Барделла не стал отделять личную жизнь от профессиональной. Судя по данным из разных источников, его девушка — Нолвенн Оливье, дочь старшей сестры Марин Ле Пен и другого видного политика «Нацобъединения» Филиппа Оливье. Разумеется, из-за этого многие уверены, что взлет Барделла — дело не только политическое, но и, если угодно, семейное.

Фото: Global Look Press

Может ли Жордан Барделла стать премьер-министром Франции По опросам, на грядущих внеочередных парламентских выборах «Национальное объединение» может одержать победу, и тогда Жордану Барделла предложат занять пост премьера. Между Барделла и действующим премьер-министром Габриэлем Атталем идут постоянные дебаты. Однако сам Барделла уверяет: от поста премьера он откажется, если «Нацобъединение» не получит абсолютное большинство. Политик небезосновательно считает, что с его партией мало кто решится вступить в коалицию, поэтому его решения на посту премьера при таком раскладе будут просто душить. «Премьер-министр, имеющий относительное большинство, не может изменить ситуацию. Я не смог бы влиять на повседневную жизнь французов, на политику страны», — пояснил Барделла.

Фото: Премьер-министр Франции Габриэль Атталь / Global Look Press

Как Барделла относится к России Чем ближе возможная битва за кресло премьера, тем активнее Барделла приходится высказываться на тему украинского кризиса, а также отвечать на обвинения в связях партии с Россией. «Национальное объединение» в его лице пытается сидеть на смысловом шпагате. Так как во Франции премьер-министр в состоянии блокировать некоторые инициативы президента, Барделла уже делает заявления, касающиеся планов Эммануэля Макрона.

Фото: Stephanie Gouiran, via www.imago/www.imago-images.de / Global Look Press

Политик подчеркивает: при нем Украине по-прежнему будут поставлять оружие, но ровно столько, чтобы удерживать фронт, а не нападать на Россию. И совершенно точно речи не может идти об отправке инструкторов.

Моя красная линия не изменится, а именно — отправка техники, которая может иметь последствия эскалации в Восточной Европе. Поэтому я не планирую отправлять ракеты большой дальности или другое оружие, которое позволит Украине нанести удар по территории России. Жордан Барделла

Несмотря на все это, возможные иллюзии о том, что при премьере Жордане Барделла отношения Москвы и Парижа резко потеплеют, стоит от себя отогнать.