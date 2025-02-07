07 февраля 2025 17:12 Кто нанял Трампа? 0 0 0 Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Искусственный интеллект

Дональд Трамп

Нейросети

Трамп, Трамп — повсюду один только Дональд Джон Трамп. Не многовато ли? Взгляните лучше на тех, кто стоит, идет рядом с ним. На тех, кто стоит и за ним тоже.

Конечно, в окружении есть своя система балансов и противовесов. С одной стороны, действуют реалисты во главе с Марко Рубио, с другой — ульрилибертарианцы и адепты Большой Цифры, публично представленные Илоном Маском. Марко Рубио — интереснейший персонаж, фактическое воплощение американской мечты. Выходец из семьи кубинских эмигрантов, Рубио достиг столь высокого положения. Нет сомнений в том, что этот человек изменит весь латиноамериканский регион. Однако сейчас нас интересует группа трампистов, публично представленных Маском. Я назвал их представителями Большой Цифры, или Глобальной Цифры, Big Data. Именно эти люди претендуют на то, что называют мировым господством. Тут, безусловно, стоит обратить самое пристальное внимание на проект Stargate. В него инвестируют 500 миллиардов долларов — гигантская сумма. Проект Stargate — это, по сути, американская экспансия ИИ, вступающая в противоборство с экспансией китайской. Сразу же вспоминаем фондовые истории с китайской нейросетью DeepSeek.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Те, кто еще недавно заявлял о необходимости остановить, хотя бы на полгода, любые эксперименты с ИИ, ныне развивают его максимальными темпами. Собственно, они никогда не переставали этого делать. Индустриальный и постиндустриальный мир уходят в прошлое. Можно продолжать цепляться за старые формы вроде капитализма и коммунизма, но это уже архаизмы.

К власти пришли адепты Большой Цифры — те, кто прямо сейчас выстраивает новый миропорядок. Они и привели к президентству Трампа. Наняли его как фронтмена.

В ближайшем будущем ИИ должен, во-первых, обеспечить тотальный контроль, во-вторых, окончательно и бесповоротно закрепить разделение между элитами, крайне немногочисленными, и всеми остальными — между элоями и морлоками. Слежка будет вестись и уже ведется через спутники, «палантиры» (детища Тиля — программа для военных и полиции), базы данных, к которым получили доступ цифровые жрецы с приходом к власти Трампа. Они, эти базы, есть у всех государств. Их станут использовать.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency / Global Look Press

Мы находимся на колоссальном сломе эпохе. Я назову лишь один аспект нового будущего, который, уверен, не оставит вас равнодушным. Это массовая безработица или, точнее так, массовая ненужность людей. Миллиард человек останутся не только без работы, но и без какой-либо формы осмысленного существования. Не верьте россказням о том, что появятся новые профессии, куда трудоустроятся миллионы. Это не так. Миллиарды людей останутся никому не нужными, в лучшем случае их обеспечат минимальным пособием, условной пайкой хлеба, выдадут гаджет и обеспечат цифровое рабство. Поля цифровых людей-овощей — такой мир для нас готовят. Вот что действительно важно и страшно, а не все эти разговоры об американской Гренландии. Они, эти разговоры — дымовая завеса. Наняли Дональда Трампа для другого: чтобы он обеспечил жрецам Цифры доступ к системе контроля за человечеством.