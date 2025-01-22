22 января 2025 19:33 Разделитель материков. Кто и зачем построил Панамский канал Политолог Светов: США в любой момент могут устроить военный переворот в Панаме 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

США

Строительство

Дональд Трамп

История

Новый президент США потребовал вернуть Панамский канал американцам. Власти Панамы решительно против, но едва ли эта маленькая республика в Центральной Америке сможет постоять за себя, да и неутешительные прецеденты были. Кто строил «канал раздора», кому он принадлежит и имеют ли на него право Соединенные Штаты, разбирался 360.ru.

Что Трамп говорил о Панамском канале? Дональд Трамп еще до официального вступления в должность заявил о претензиях США на Панамский канал. С 1999 года он стал принадлежать Панаме, а та в последнее время начала устанавливать якобы необоснованно высокие тарифы на проводку судов, в частности американских. Позже, в инаугурационной речи, Трамп вовсе пообещал, что Штаты вернут контроль над Панамским каналом. «Мы забираем его обратно», — подчеркнул 47-й президент. Он напомнил, что большую часть товарооборота по этому пути обеспечивает именно его страна. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино ответил американскому коллеге в соцсети Х, что панамские власти готовы к диалогу. Но напомнил: «канал был и остается частью Панамы, управление им будет оставаться под контролем Панамы при строгом соблюдении его постоянного нейтралитета». Также он подал жалобу в ООН об угрозах из Вашингтона.

Фото: Президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Daniel Gonzalez / Global Look Press

Китай контролирует Панамский канал? Однако главной угрозой в Панамском канале Трамп назвал Китай. После того как Панама признала Тайвань частью КНР, китайцы отблагодарили значительными инвестициями и уже получили торговый порт на острове Маргарита — крупнейшую зону свободной торговли в Западном полушарии. Кроме того, Китай контролирует работу Бальбоа и Кристобаль — двух из пяти крупнейших грузовых портов Панамского канала со стороны Тихого и Атлантического океанов. США, разумеется, не могут потребовать от китайцев вести себя скромнее. Зато могут законно ввести в Панаму войска для защиты нейтрального статуса судоходной артерии. Если американцам удастся отобрать Панамский канал, они тем самым дадут приоритет собственным транспортным компаниям и смогут получить преимущество перед азиатами. Сегодня 72% трафика через шлюзы канала дает перевозка товаров США и 66% грузов перевозятся в порты Соединенных Штатов.

Фото: IMAGO/Aaron Schwartz / Pool via / Global Look Press

США могут взять Панамский канал силой? Многие эксперты считают, что деятельность Китая на Панамском перешейке вовсе не основная причина заявлений Трампа. Дело в стратегическом расположении канала и возможности диктовать свои условия миру. Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с 360.ru напомнил, что существовала альтернатива этому судоходному пути.

Естественно, американцы хотят, чтобы Панамским каналом пользовались преимущественно они, а не кто-то другой. Это действительно стратегический канал. Заметим, что уже достаточно давно, многие десятки лет, идут разговоры о том, что надо сделать второй канал — через Никарагуа. Юрий Светов

В проекте строительства Никарагуанского канала готовы были поучаствовать и китайцы, и русские. Но из этого ничего не вышло: все попытки начать строительство придавливались на корню.

Интересно Никарагуанский, или Великий трансокеанский канал должен был идти между Карибским морем и Тихим океаном. Проект предложили как альтернативу Панамскому каналу с пропускной способностью более 5000 судов в год. Подготовка к строительству началась 22 декабря 2014-го, начало работ наметили на 2019-й, а завершение — на 2029 год. Однако так и не начавшееся строительство заморозили. Никарагуанский, или Великий трансокеанский канал должен был идти между Карибским морем и Тихим океаном. Проект предложили как альтернативу Панамскому каналу с пропускной способностью более 5000 судов в год. Подготовка к строительству началась 22 декабря 2014-го, начало работ наметили на 2019-й, а завершение — на 2029 год. Однако так и не начавшееся строительство заморозили.

Фото: Озеро Никарагуа должно было стать центральной частью Никарагуанского канала. Egon Bömsch / Global Look Press

Светов уточнил, что американцы не просто так отдали Панамский канал — борьба за него была долгой и кровавой. Когда к власти в Панаме пришел полковник Омар Торрихос, его непримиримая позиция с требованием отдать судоходный путь кончилась необъяснимым крушением самолета, на борту которого был сам Торрихос. Его преемник Мануэль Норьега тоже попытался упрямиться. Но американцы быстро обвинили его в пособничестве наркосиндикатам, ввели в Панаму войска и свергли законную власть. На царство был водворен послушный проамериканский политик. «У американцев технология отработана. Конечно, были заявления со стороны президента Панамы Хосе Рауля Мулино: „Мы не позволим, мы не дадим!“ Ну, высадится десант Соединенных Штатов Америки и просто устроит военный переворот. К тому же все офицеры панамской армии выучены под контролем США», — отметил Светов.

Фото: В центре президент США Джимми Картер и панамский лидер генерал Омар Торрихос (с поднятой рукой) на церемонии подписания договоров о Панамском канале, 16 июня 1978 года, Панама-Сити. Jimmy Carter Library / Global Look Press

Панамский канал: карта и история строительства Панамский канал, как и Суэцкий — один из важнейших искусственных судоходных путей в мире. Он соединяет Атлантический и Тихий океаны. Чтобы попасть из Нью-Йорка в Сан-Франциско по океану, больше не нужно огибать Южную Америку. Так путь сократился более чем вдвое — всего до девяти с половиной тысяч километров.

Необходимость такого маршрута стала очевидна еще в XVI веке, но технический прогресс для строительства подвезли только в конце XIX столетия. Начало положили французы в 1879 году, договорившись с правительством Колумбии — ей тогда принадлежала Панама. Стройка шла вяло, зато с громкими коррупционными скандалами. В 1902-м американцы выкупили у Франции все активы за 40 миллионов долларов. Колумбийские власти попробовали было возразить, но в ответ США признали независимость Панамы. Та в благодарность (ну и за 10 миллионов баксов единоразово и 250 тысяч ежегодно) передала зону канала в их полное и постоянное владение.

Фото: Строительство Панамского канала, 1904 год. Scherl / Global Look Press

Стройка была нелегкой. Французы, конечно, оставили планы, технику и оборудование, но все это оказалось далеко не в лучшем состоянии. Пришлось проверять расчеты, многое заново переделывать, а кое-что — например, систему водоснабжения — полностью переоборудовать. К тому же рабочих косили эпидемии малярии и желтой лихорадки. Соединенные Штаты потратили на работы 375 миллионов долларов. Отдельной статьей стали человеческие жизни: из 70 тысяч рабочих погибли приблизительно 5600 человек. Тем не менее 15 августа 1914 года пароход Ancon совершил первый официальный проход по каналу в рамках церемонии открытия.

Интересно На самом деле первым Панамский канал пересек старый французский плавучий кран «Александр Ла Валли» — он двигался по мере строительства из Атлантики и достиг Тихого океана 7 января. Затем, за пару недель до торжественного открытия, по новому морскому пути неофициально запустили «близнеца» Ancon — судно Cristobal. На самом деле первым Панамский канал пересек старый французский плавучий кран «Александр Ла Валли» — он двигался по мере строительства из Атлантики и достиг Тихого океана 7 января. Затем, за пару недель до торжественного открытия, по новому морскому пути неофициально запустили «близнеца» Ancon — судно Cristobal.

Фото: Ancon на открытии Панамского канала, 1914 год / Википедия

Споры о Панамском канале США платили и за сам Панамский канал, и за десятимильную (чуть больше 16 километров) зону вокруг него — там размещались воинские подразделения, различные службы, учебные центры и аэропорты, жилые здания и электростанции. Цены росли, к 1972 году Панама получала уже немногим меньше двух миллионов долларов в год. Сами американцы ежегодно зарабатывали на канале около 100 миллионов. Да, они его построили, заплатили и обслуживали, но панамскому правительству все равно казалось это несправедливым: ведь проходил-то водный путь через их страну. Пошли претензии и требования отдать выгодный актив.

Фото: Панамский канал. Thomas Sbampato / Global Look Press

В конце концов президент-демократ Джимми Картер, который в предвыборных обещаниях клялся сохранить контроль над Панамским каналом, заявил, что «нужно учитывать суверенные права Панамы». Это сильно возмутило республиканцев, да и не все представители Демократической партии были в восторге. Однако Картер все же подписал договор с панамским президентом Омаром Торрихосом и пообещал передать канал в 1999 году. Следующие панамские власти попытались было ускорить процесс, но американские военные менее чем за два месяца сменили руководство республики на более покладистое.

Интересно Максимальная пропускная способность канала — до 38 различных судов в сутки, все зависит от многочисленных факторов, в том числе погоды. Плата за проход разнится от 500 до 2500 долларов — смотря какой длины посудина. Максимальная пропускная способность канала — до 38 различных судов в сутки, все зависит от многочисленных факторов, в том числе погоды. Плата за проход разнится от 500 до 2500 долларов — смотря какой длины посудина.

Наконец важный день настал: 14 декабря 1999 года американцы передали Панаме права на Панамский канал и окрестности.

Фото: Судно проходит однокамерный шлюз «Педро Мигель». Christian Ziegler / Global Look Press

Факты о Панамском канале Панамский канал облегчил перемещение некоторых инвазивных видов флоры и фауны, которые цеплялись за суда и так путешествовали. Например, в конце 90-х годов прошлого века в водах Карибского моря обнаружили азиатскую зеленую мидию.

Особо отличившимся вручают «Почетный ключ Панамского канала». Одним из последних награжденных стал морской комиссар США Луис Сола: он поддерживал моряков во время пандемии COVID-19 и сам прошел канал более 100 раз.

Каждый год администрация Панамского канала выдает специальное предписание о габаритах судов, которые могут пройти через систему старых и новых шлюзов — документ регламентирует их размеры и максимально допустимую осадку.

В системе Панамского канала в общей сложности 12 шлюзов. Все они парные, что обеспечивает возможность одновременного встречного движения судов.

Обычно суда проходят 81,6 километра Панамского канала за 8-10 часов, но иногда из-за ожидания все может растянуться на сутки или чуть больше. Параллельно морскому пути идут железнодорожная линия и автомагистраль.