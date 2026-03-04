Черная метка НАТО: кто хочет втянуть в Турцию в конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт между США, Ираном и Израилем продолжает распространяться по Ближнему Востоку. Днем 4 марта в небе над Турцией впервые сбили иранскую баллистическую ракету. Почему Исламская Республика атаковала турецкую территорию и кому это выгодно — в материале 360.ru.

Прилет иранской ракеты в Турции 4 марта Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье 4 марта перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана. Она направлялась в воздушное пространства Турции. Боеприпас полетел над Ираком и Сирией. Осколки снаряда рухнули в районе Дертель провинции Хатай. Обошлось без пострадавших. Минобороны Турции предупредило об ответе на любые враждебные действия против страны. «Мы предостерегаем все стороны от действий, которые могут еще больше разжечь конфликт в регионе. В этой связи мы продолжим консультации с НАТО и нашими другими союзниками», — подчеркнули в министерстве.

Фото: РИА «Новости»

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи после падения ракеты, сообщил источник РИА «Новости». «Министр подчеркнул необходимость избегать любых действий, которые могут привести к расширению конфликта», — заявил собеседник агентства. Реакция НАТО Североатлантический альянс осудил Иран после сообщений о падении в Турции ракеты, отметила представитель НАТО Эллисон Харт. «Мы осуждаем нанесение Ираном ударов по Турции», — привело ее слова агентство Reuters.

Фото: РИА «Новости»

Турцию втягивают в конфликт? Иран вряд ли хотел бы втянуть Турцию в ближневосточный конфликт, считает тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков. «Турцию хотят втянуть, ее на ближневосточном концерте не хватает. <…> Сомнительно, что Иран на фоне всех турецких заявлений хотел бы втянуть турок в происходящее. А вот США и Британии это очень нужно, об Израиле даже не говорю», — написал он в телеграм-канале. Эксперт напомнил, что Минобороны Турции всегда было сильным лобби указанных стран.

Вне зависимости от реальности иранской угрозы Республике конкретно в данной ситуации необходимо отметить активизацию этого самого лобби, а вместе с этим — активизацию межклановой конфронтации внутри Турции, чем не преминут воспользоваться ее западные «союзники». Владимир Аватков

Ответил ли Турция на прилет иранской ракеты? Иран заявил свою внешнеполитическую доктрину, обратившись с посланием ко всем странам Ближнего Востока, включая государства Персидского залива, рассказал 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. «Иран заявляет: „Мы не воюем с вашими странами, не атакуем никакие ваши объекты. Но дело в том, что на территории ваших стран находятся американские военные базы, используя которые Соединенные Штаты наносят нам существенный урон. Поэтому эти базы и американские войска, на них находящиеся, мы намерены атаковать“. Такое своеобразное предупреждение Иран разослал и действует в соответствии с этой оборонительной доктриной», — объяснил он.

Фото: РИА «Новости»

Исламская Республика нанесла удары практически по всем военным базам США, расположенным в странах Персидского залива, а также по посольствам, консульствам и другим американским объектам.

Какая-то ракета могла быть направлена и против американской базы, расположенной на территории Турции. Там довольно серьезная американская база, и пока не очень ясно, использовали ли американцы сами по себе эту базу, но не исключено, что использовали. Это одна из крупнейших авиационных баз, которыми американцы располагают в регионе. Сергей Станкевич

Турция перехватила эту ракету, но никаких враждебных действий в связи с этим не предпринимает. Позиция государства в этом конфликте сдержанная, ожидать расширения войны и вовлечения в нее Турции не приходится. «Анкара известна как достаточно жесткий противник нынешнего правительства в Израиле. И она противостоит тем действиям, которые правительство Нетаньяху, предпринимает в целом на Ближнем Востоке, в секторе Газа, в Ливане и других странах Персидского залива. Так что Турция наверняка не будет участником военных действий против Ирана, несмотря на этот инцидент», — считает Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Заявления о готовности дать ответ — это дипломатический ритуал, поскольку Турция остается в блоке НАТО. Авиабаза Инджирлик, о которой идет речь, используется в том числе и альянсом.

Так что Турция запросила формально консультации, сделала это заявление, поскольку подчеркивает свой суверенитет, но за этим не будет стоять никаких враждебных действий по отношению к Ирану. Ничего подобного не просматривается. Сергей Станкевич

Еще с 2016 года, когда в Турции была попытка военного переворота, за которой маячили США, использовалась та самая база Инджирлик. С тех пор правительство республики подозрительно относится к этому объекту. «Существенного влияния американцы внутри военного руководства Турции сейчас не имеют. Ни американцы, ни британцы. И как-то изнутри повлиять на позицию Турции у них возможности сейчас нет. Думаю, что Турция сохранит эту позицию — она лояльный член НАТО, напоминает о своем суверенитете и праве на самооборону, но в конфликт против Ирана на стороне американо-израильской коалиции вмешиваться не будет», — заключил аналитик.