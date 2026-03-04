Баллистическую ракету сбили над Турцией

Над территорией Турции перехватили баллистическую ракету. Об этом сообщило Министерство обороны страны .

По данным ведомства, ракету запустили из Ирана, после чего она прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии и направилась в сторону турецкой территории. Угрозу своевременно обнаружили и уничтожили силы противоракетной обороны НАТО, размещенные в Восточном Средиземноморье.

Фрагмент боеприпаса упал в районе города Дертьел в провинции Хатай. В Минобороны уточнили, что это часть ракеты-перехватчика системы ПВО, которая уничтожила цель в воздухе.

В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве подчеркнули, что Турция готова принимать любые меры для защиты своей территории и призвали стороны конфликта избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе.

Ранее подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Пострадали по меньшей мере 78 человек. На борту находились 180 моряков, пропал 101 член экипажа.