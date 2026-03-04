Баллистическую ракету сбили над Турцией
Над территорией Турции перехватили баллистическую ракету. Об этом сообщило Министерство обороны страны.
По данным ведомства, ракету запустили из Ирана, после чего она прошла через воздушное пространство Ирака и Сирии и направилась в сторону турецкой территории. Угрозу своевременно обнаружили и уничтожили силы противоракетной обороны НАТО, размещенные в Восточном Средиземноморье.
Фрагмент боеприпаса упал в районе города Дертьел в провинции Хатай. В Минобороны уточнили, что это часть ракеты-перехватчика системы ПВО, которая уничтожила цель в воздухе.
В результате происшествия никто не пострадал. В ведомстве подчеркнули, что Турция готова принимать любые меры для защиты своей территории и призвали стороны конфликта избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе.
Ранее подлодка атаковала иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Пострадали по меньшей мере 78 человек. На борту находились 180 моряков, пропал 101 член экипажа.