Пилот-трансгендер опроверг слухи о причастности к авиакатастрофе в США

Пилот-трансгендер* Джо Эллис ответил на слухи о том, что он управлял вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном. Военнослужащий опубликовал пост в Facebook**.

По словам пилота, подобную «чушь» распространили боты и тролли.

«Какое-то безумие в Интернете — меня называют одним из пилотов, потерпевших крушение в Вашингтоне», — написал Эллис.

Ранее в социальных сетях появилась версия, что авиакатастрофа в США могла произойти из-за непрофессиональных действий трансгендерного* мужчины Джо Эллиса. Буквально за день до трагедии он в соцсетях раскритиковал политику президента Дональда Трампа, который планирует отстранить трансгендеров* от военной службы.

Военный вертолет Black Hawk и пассажирский лайнер American Airlines столкнулись над Вашингтоном в ночь на 30 января. В авиакатастрофе, по предварительным данным, погибли 67 человек.

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