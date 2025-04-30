Сегодня 04:45 Конклав конклаву рознь. Как в Ватикане выбирают папу римского 0 0 0 Фото: Могила папы Франциска в базилике Санта-Мария-Маджоре. marco iacobucci / www.globallookpress.com Мир

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Уже на следующей неделе, 7 мая, в Ватикане начнется конклав: кардиналы-выборщики приступят к обсуждению кандидатуры следующего папы римского. Что это за процедура, сколько она длится, кто такие папабили и кого прочат в понтифики — в материале 360.ru.

Как проходит конклав Преемника папы римского Франциска будет выбирать собрание кардиналов — конклав. Это слово переводится с латыни как «запертая комната» и очень точно описывает процедуру, принятую в 1274 году. Прелатов закрывают в изолированном помещении Сикстинской капеллы до тех пор, пока какой-нибудь кандидат не соберет две трети и один голос. Назначают выборы не ранее чем на 15-й и не позже чем на 18-й день после смерти или отставки понтифика. Из 252 членов нынешней Коллегии кардиналов в конклаве будут участвовать только 135 прелатов. Это те, кто еще не достиг 80-летнего возраста. Самой многочисленной выступает Римская курия: от нее заявлено более 30 человек. Закрытое голосование проводят дважды в день. В помещении заготовлены специальные дрова: если кандидат не выявлен, в печь бросают поленья, которые дают черный дым. Белый же знаменует, что папу римского наконец выбрали, и кардиналов выпускают на волю.

Конклавы в истории Самый долгий конклав состоялся после смерти папы Климента IV в XIII веке. Кардиналы тянули почти три года, пока рассерженные горожане не поторопили события. Они заперли прелатов в зале совещаний, разобрали над ним крышу, а рацион святым отцам урезали до хлеба и воды. Так в итоге избрали папу Григория X.

Фото: Папа Григорий X, миниатюра XV века, Национальная библиотека Франции / Публичное достояние

Именно он определил четкую процедуру: запертое помещение, изоляция от внешнего мира. А еще, если кардиналы за три дня не определялись с кандидатурой, им сперва урезали дневной рацион, а потом переводили на хлеб, вино и воду. И «передачу с воли» никто не разрешал. Быстрее всего прошли выборы в 1503 году: конклав за 10 часов определился с папой Юлием II. Сейчас обычно понтификов выбирают не дольше трех суток, да и то злые языки утверждают, что кардиналы тянут скорее для солидности.

Интересно По правилам место на Святом престоле может достаться любому мужчине-католику, даже если он мирянин без сана. Однако с 1378 года папами избирали только кардиналов. По правилам место на Святом престоле может достаться любому мужчине-католику, даже если он мирянин без сана. Однако с 1378 года папами избирали только кардиналов.

Кто такие папабили Папабили — неофициальное итальянское прозвище наиболее вероятных кандидатов в следующие римские папы. Чаще всего их определяют слухи и пресса, так что некоторые претенденты стараются перед конклавом выставить себя в нужном свете. Зачастую для этого используют Novendiali — девятидневный траур после смерти понтифика. Обычно в это время в соборе Святого Петра ежедневно проводят заупокойную мессу. Это хорошая возможность для папабилей попасть в центр внимания, особенно проведя несколько служб. Вот только Франциск помешал этому: он завещал, чтобы во время Novendiali любой кардинал служил не более одного раза. Впрочем, практика показывает, что зачастую римскими папами становятся как раз те, кто оставался в тени и не рассматривался как вероятный кандидат. Например, кардинал Кароль Войтыла даже близко не был зачислен в папабили, однако теперь его все знают как Иоанна Павла II. Да и последний понтифик тоже не был фаворитом.

Фото: Собор святого Петра, Ватикан. Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

Кандидаты в папы римские 2025

Маттео Дзуппи, Италия, 69 лет Кардинал и архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи — настоящий римлянин из хорошей семьи с классическим образованием. Он был дружен с прошлым понтификом, поддерживал его начинания и стал первым главой итальянской епархии, которого папа Франциск возвел в сан кардинала. Дзуппи показал себя как опытный миротворец. Он был в четверке посредников, с помощью которых закончилась Гражданская война в Мозамбике в 1992 году. В Турции вел переговоры с курдскими повстанцами, чтобы освободить двух итальянских туристов-заложников. Последние три года — уполномоченный Ватикана по урегулированию конфликта на Украине. Кардинал неоднократно встречался с Владимиром Зеленским и даже получил от него в 2023 году орден «За заслуги» II степени. Также Дзуппи часто бывал в Москве и встречался с Юрием Ушаковым, Сергеем Лавровым, Татьяной Москальковой и Марией Львовой-Беловой.

Фото: Rардинал Маттео Дзуппи. Stefano Spaziani / www.globallookpress.com

Пьетро Паролин, Италия, 70 лет Итальянский кардинал, ватиканский дипломат Пьетро Паролин с 2013-го бессменно занимает пост государственного секретаря Святого Престола. Кстати, его назначили на эту должность еще до получения кардинальского сана — впервые в истории Ватикана. Владеет латинским, английским, французским и испанским языками. Паролин успел проявить себя как искусный политик: он играл важнейшую роль во внешних связях Святого престола. В мае 2022 года кардинал поддержал поставки оружия Украине и заявил, что они морально законны, так как у всех есть право на вооруженную оборону. Считается консерватором, при этом «способен сохранить открытость Церкви, уделяя внимание разным католическими душам». Награжден высшими орденами Италии, Германии, Польши, Мексики, Румынии и Болгарии.

Фото: Кардинал Пьетро Паролин на мессе по случаю двадцатой годовщины смерти святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра в Ватикане, 2025 год. IMAGE/ALESSIA GIULIANI / www.globallookpress.com

Пьербаттиста Пиццабалла, Италия, 60 лет Первый израильский кардинал итальянского происхождения Пьербаттиста Пиццабалла изучал библейское богословие в Иерусалиме, затем там же преподавал библейский иврит. Впрочем, он знает и его современную версию, английский, арабский и, разумеется, родной итальянский. В 2016-м папа Франциск назначил Пиццабаллу апостольским администратором Латинского патриархата, который включает в себя не только Израиль, но и Палестину, Иорданию и Кипр. Последние 30 лет эту должность традиционно занимали арабы, однако новый ставленник понтифика снискал уважение у всех жителей Ближнего Востока. Кардинала оценивают по-разному. Кому-то он представляется честным и простым францисканцем, некоторые уверены, что он ведет хитрую игру: сейчас кандидатура Пиццабаллы стремительно набирает популярность, он считается одним из самых вероятных кандидатов на Священный престол.

Фото: Пьербаттиста Пиццабалла в Вифлееме, декабрь 2024 года. Mamoun Wazwaz / www.globallookpress.com

Анджело Скола, Италия, 83 года Кардинал Анджело Скола родом из Ломбардии — самый возрастной претендент на «кольцо рыбака». Он поддерживает экуменические связи между католицизмом и исламом, неоднократно заявлял, что у этих двух конфессий много общего. Кардинал также выступал за сотрудничество с православными и утверждал, что его долг — наладить связь с такими верующими и дать им церкви, где они смогут «совершать божественную литургию и испытывать наш опыт великих братских отношений». Осенью 2013 года встретился с Патриархом Московским Кириллом. Кстати, во время конклава 2013 года пресс-служба итальянской епископской конференции была настолько убеждена, что папой изберут Сколу, что раньше времени опубликовала свои поздравления.

Фото: Кардинал Анджело Скола. Mattia Gravili / www.globallookpress.com

Жан-Клод Холлериш, Люксембург, 66 лет Первый люксембургский кардинал Жан-Клод Холлериш получил сан архиепископа Люксембурга в 2011 году от папы римского Бенедикта XVI. Учился богословию и литературе в Италии, Японии, Германии. Помимо членства в ордене иезуитов, был профессором и проректором Софийского университета в Токио. В 2020-м его избрали в Папский совет по культуре и Папский совет по межрелигиозному диалогу. Выражал готовность рассмотреть рукоположение женщин, при этом рассказал журналистам, что Франциск выступал против подобных инициатив. Но, несмотря на разногласия, понтифик назначил его генпредставителем Синода епископов 2023 года. Также кардинал открыто называл ошибочной позицию Церкви о греховности гомосексуальных отношений. За это скандально известный кардинал Джордж Пелл назвал Холлериша «явным еретиком».

Фото: Кардинал Жан-Клод Холлериш, Ватикан, 2024 год. ALESSIA GIULIANI / www.globallookpress.com

Луис Антонио Гоким Тагле, Филиппин, 67 лет Кардинал Луис Антонио Гоким Тагле — один из представителей прогрессивного крыла Римско-католической церкви в Азии. Известен тем, что в 2013 году участвовал в конклаве, на котором был избран папа Франциск. А еще не любит, когда к нему обращаются по духовному титулу, предпочитая прозвище Чито. Хотя кардинала именовали «азиатским папой Франциском», в свое время понтифик уволил Тагле и всех его подчиненных из благотворительной организации Caritas International. Многие без обиняков назвали филиппинца плохим управленцем, чьи недостатки серьезно повлияли на «командный и моральный дух персонала». Среди азиатских священников Тагле считается одним из наиболее харизматичных. Он открыт, красноречив, умеет сочетать богословскую глубину с простотой общения. Кардинал популярен среди духовенства, верующих и даже не католиков. О его возможном выдвижении новым папой заговорили еще в феврале, когда Франциск слег с пневмонией.

Фото: Кардинал Луис Антонио Гоким Тагле, Ватикан, декабрь 2022 года. Grzegorz Galazka / www.globallookpress.com

Жан-Марк Авелин, Франция, 66 лет Кардинал и архиепископ Марселя Жан-Марк Авелин известен тем, что в 1992 году основал Институт наук и теологии религий и первые 10 лет был его директором. Священник также возглавлял Католический институт Средиземноморья и преподавал на факультете теологии Католического университета Лиона.

Фото: Кардинал Жан-Марк Авелин, Марсель, май 2024 года. Denis That / www.globallookpress.com

Петер Эрде, Венгрия, 72 года Кардинал Петер Эрде считается консерватором, который стоит на защите традиционных ценностей. В некоторых вопросах поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности по поводу запрета на размещение беженцев. Уже дважды участвовал в конклавах — в 2005 и 2013 годах когда выбирали пап Бенедикта XVI и Франциска.

Фото: Кардинал Петер Эрде, Рим, сентябрь 2021 года. Ã‚Â©MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP Sourc / www.globallookpress.com

Чарлз Маунг Бо, Мьянма, 76 лет Первый бирманский кардинал Чарлз Маунг Бо относится к салезианцам — католическому сообществу имени святого Франциска Сальского. Был довольно дружен с двумя последними понтификами Бенедиктом XVI и Франциском. Часто критиковал Компартию Китая, обвиняя ее в халатности в условиях пандемии COVID-19 и нарушениях прав человека.

Фото: Кардинал Чарльз Маунг Бо / www.globallookpress.com

Фридолин Амбонго Безунгу, Республика Конго, 65 лет Кардинал Фридолин Амбонго Безунгу прославился критикой западных людей. Он упрекал их в нелюбви к детям, «декадентских нравах» и желал «хорошей кончины». Год назад генпрокурор Конго приказал начать судебное расследование против прелата за подстрекательства населения к восстанию и посягательства на жизнь людей.

Фото: Кардинал Фридолин Амбонго Безунгу. Vatican Pool/Antonelli/Galazka / www.globallookpress.com

Кардинал Николай Бычок, Австралия, 45 лет Кардинал Николай Бычок хоть и родился в Тернополе (Украина), представляет австралийское крыло Римско-католической церкви. Сан получил в 2024 году и до сих пор остается самым молодым среди кардиналов. Считается неявным кандидатом на должность папы.

Фото: Кардинал Николай Бычок, Ватикан, декабрь 2024 года. Stefano Spaziani / www.globallookpress.com

Предсказать, кого выберут в новые папы римские, трудно. Главное чаяние всех католиков: чтобы этот человек был действительно верующим, мудрым, добрым и милосердным.