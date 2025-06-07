Конфликт Трампа и Маска: то, что скрыто и не произнесено

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились — и, похоже, всерьез. Конфликт двух главных публичных политиков США, с одной стороны, имеет личные аспекты, а с другой — глубинную, почти конспирологическую подоплеку. Разбираемся детальнее.

Как они ссорились Для начала напомню хронологию конфликта. Публично все началось в четверг, 5 июня, на встрече с канцлером ФРГ Мерцем. Однако это, что называется, был выброс пара из-под крышки, под которой и так закипало. Серьезные противоречия накопились между Маском и Трампом давно. В частности, своенравному Илону не понравился проект Дональда «Один большой прекрасный билль». Как следствие, он ушел с поста главы Департамента эффективности госуправления.

Затем Трамп не стал назначать Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, а этот человек — Айзекман — один из главных инвесторов Маска.

А уже 5 июня прозвучала такая реплика Дональда — максимально резкая: «Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» Но ведь Маску всегда есть чем ответить. А если речь идет об американской политике, то обязательно всплывает имя инфернального Джеффри Эпштейна — напомню, это о тусовках власть имущих и звездных на острове с педофилическими вечеринками. Вот Маск и сказал, что Трамп фигурирует в этом деле — и тут я склонен ему верить, хотя позднее Илон этот пост удалил.

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В общем, версия о том, что конфликт Дональда Трампа и Илона Маска — просто спектакль, отвлекающий (от чего?) маневр, рассматриваться не должна. Отметается изначально. Тут ведь нельзя исключать и тот простой факт, что очень часто личные вещи выходят чуть ли не на первый план. Было в свое время очень точное выражение, определяющее отношения Льва Толстого и Иоанна Кронштадтского: «Два льва в одной клетке». С Маском и Трампом — та же история, и даже хуже. Тут поединок не львов, а императорских драконов. Каждый уверен, что это он победил демократов, изменил мир и миром этим управлять должен.

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Дальше — больше. Маск провел в социальной сети Х, ему принадлежащей, опрос: нужна ли Америке новая политическая партия — и 80% пользователей ответили, что да; кто б сомневался. Голосовало, к слову, прилично так человек — 5,6 миллиона. Название для этой партии Маск уже придумал и озвучил — America Party. Как говорится, простенько и со вкусом.

Две системы в разорванном мире Безусловно, конфликт между Маском и Трампом не утихнет быстро. Во-первых, слишком много там личных обид, слишком много эгоизма и амбиций. Каждый мнит себя демиургом и властелином. Когда Маск заявляет: «Без меня Трамп проиграл бы выборы. Какая неблагодарность!» — он предельно искренен. Потому что Трамп со всем его обращением к глубинным корням, американским традициям и тому подобным вещам получил от Илона не только деньги, но и новый электорат — тема с космосом работает идеально.

Как я неоднократно говорил, космос — это чуть ли не то единственное, что может реально увлечь и привлечь людей.

Ряд «экспертов» уже поспешил заявить, что ссора Маска и Трампа благоприятно скажется на России. И вообще, цитируя незабвенное, «скоро вашей Америке кирдык». Это, конечно, абсурд — вроде того, что Маск принесет мир, и послезавтра бойня между Россией и Украиной закончится.

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Американская система построена на балансах и противовесах, групп влияния там столь много, что все, в общем-то, стабильно. Но понятно, да: когда ссорятся такие мастодонты, как Трамп и Маск, то это шатает даже мощный линкор. И тут, на самом деле, интересно вот что.

Маск и его кураторы, партнеры посчитали, что бизнес — особенно высокотехнологический бизнес — так силен, что может жестко и прямо влиять на систему политическую. А Трамп и его ближайшие соратники воспротивились: мол, знайте свое место, господа бизнесмены!

Кстати, любопытно, что после ссоры именно Дональд постарался замириться, но тщетно. Он просто слишком устал от выходок Илона Маска. У кого тут больше ресурсов? Кто кого?

Любопытно, что к Трампу, к его стилю и методам многие уже привыкли. Он раздает заявления, потрясает кулаком, даже вроде бы заключает договоры. Но если присмотреться, то чуть ли не каждый, кому он пытается навязать свою волю, сначала согласно кивает головой (образное выражение!), а затем продолжает поступать так, как поступал ранее — по-своему. Какие там арабские контракты? Откуда там триллионы долларов в принципе? Что с мирными переговорами в Стамбуле? Трамп хочет многого и многое обещает, но чего он достиг в реальности за месяцы своего президентства?

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У меня есть ощущение, местами переходящее в уверенность, что Дональд — натура уходящая, и слишком многие это понимают. Однако он, как ни крути, обладает правом подписи, у него есть ядерное оружие, армия, есть вся государственная машина. Но достаточно ли этого? Готова ли в принципе бюрократия устоять перед новым? Илон Маск несет это новое — или так: часть нового. Тот мир, который создает он, исключительно о деньгах и Цифровых Щупальцах, которые управляют всем.

Они могут подчинять общество американское, а могут — китайское. Задача-то, собственно, и заключается в том, чтобы подчинить весь мир. Без права подписи, а исключительно через гигантское бабло и нарративы. И при этом амбиции.

Все это, без сомнения, насколько интересно, настолько и опасно, потому что выбор для подавляющего большинства людей лежит между двумя мирами, а оба они изначально направлены против человека. Вопрос состоит исключительно в том, сколько людей пострадают, сколько бород будет вырвано, пока, согласно старой пословице, ссорятся бояре. И да, удивительно то, конечно, насколько деградировали элиты, осатаневшие от неадекватного чувства собственного раздутого величия.