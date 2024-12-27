Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко поспорил с премьером Армении Николом Пашиняном на заседании ЕАЭС. Политолог Марков в своем Telegram-канале предположил, в чем может быть скрытая причина публичной перепалки политиков.

В конце декабря 2024 года премьер-министр Армении Пашинян в очередной раз отказался от участия во встрече лидеров СНГ в очном формате. Отмену поездки в Санкт-Петербург он объяснил тем, что недавно болел коронавирусом. Тем не менее, армянский политик принял участие во встрече, но дистанционно. Начало конфликта на заседании ВЕЭС В 2025 году председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) переходит к Белоруссии — Лукашенко на текущей встрече предложил провести следующее заседание в мае на территории белорусской столицы.

Ну и как председатель, если нашим наблюдателям интересен наш союз, я попросил бы их присутствовать все-таки на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Александр Лукашенко Президент Белоруссии

Сразу же после этого высказывания белорусский лидер уточнил, что оно не относится к армянскому премьеру, хотя тот как раз выступал по видеосвязи.

Мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко. Поэтому мы воспринимаем вас как нового молодого — внешне по крайней мере — члена нашего союза. Александр Лукашенко

Реакция Пашиняна В ответ глава армянского правительства отметил, что республика не имеет возражений против предложения Лукашенко. Однако делегация страны примет участие в заседании в Минске так же, по видеосвязи. Президент Белорусии поинтересовался, какие проблемы у делегации Армении с дорогой в Минск. И предложил «организовать доставку» представителей армянской республики. Пашинян парировал, что выступал по этому поводу с публичным заявлением и оно остается в силе. Лукашенко пообещал «рассмотреть заявление», его оппонент заметил, что рассматривать тут нечего, поскольку «мое заявление не подлежит рассмотрению».

Может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали. Александр Лукашенко Президент Белоруссии

На это Пашинян коротко ответил: «Нет проблем» и завершил дискуссию. Позднее политолог Сергей Марков в частном порядке предположил, в чем может крыться суть резкой дискуссии двух политиков на саммите.

Лукашенко и Пашинян: перепалка. Суть: все знают, что глава Армении предатель, но все об этом не говорят прямо. Но все хотят намекнуть. Сергей Марков Политолог

Прошлый конфликт Пашиняна и Лукашенко В июне 2024-го года Пашинян обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана в вопросе о Нагорном Карабахе. Армянский лидер объявил, что ни он сам, ни кто-либо из армянских политиков в Белоруссию не поедет — пока у власти там остается Лукашенко. За последние два года Пашинян несколько раз отказывался участвовать во встречах стран СНГ. В мае 2024 года он не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде. В октябре 2023-го — отказался от саммита в Кыргызстане. Кроме того, в декабре 2024 года Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ также прошли точку невозврата.