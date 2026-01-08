Конец Ирана? Остались часы: Трамп шокировал наглой угрозой

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес официального Тегерана на фоне продолжающихся массовых беспорядков в Иране. О готовности Вашингтона применить силу при ухудшении ситуации американский лидер заявил в общении с журналистами, политика процитировал CNN .

По словам Трампа, Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в иранской столице, где из-за огромного скопления людей на улицах уже зафиксированы случаи гибели в давке.

Президент подчеркнул, что Вашингтон нанесет «очень сильный удар» по Исламской Республике, если власти страны перейдут к прямому уничтожению демонстрантов. Глава Белого дома добавил, что иранское руководство уже получило соответствующий сигнал в форме, которая «намного настойчивее», чем его публичные выступления.

Ситуацию в Иране президент охарактеризовал как крайне тяжелую, отметив, что дела у местных властей «идут очень плохо».

Протестующие 8 января перекрыли несколько центральных улиц в Тегеране. На этом фоне и в столице, и в нескольких других городах западных провинций Ирана пропал интернет. Оппозиционеры связали это с правительственными блокировками.

США готовят удар по Ирану?

На ситуацию в Иране обратили внимание и российские военкоры. Юрий Котенок отметил, что положение в ряде иранских городов ухудшается. Он предположил, что радикализация в среде демонстрантов началась из-за Дональда Трампа.

Рядом с Пентагоном в то же время фиксируется так называемый индекс пиццы — военные заказывают большое количество еды, поскольку им приходится оставаться в комплексе сверхурочно. Аналогичная ситуация наблюдалась и перед тем, как в 2025 году США нанесли удар по Венесуэле.

Военкор Котенок предположил, что до новой атаки американскими военными по исламской республике остались «считанные часы».

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за катастрофического обвала курса риала и резкого скачка инфляции. К началу января 2026-го волнения охватили более 100 городов, включая Тегеран. По данным правозащитных организаций, в столкновениях и давке уже погибли десятки человек.

Демонстранты требуют свержения Али Хаменеи и пересмотра всей политики исламской республики. Аятоллу заподозрили в планах бежать из Ирана.