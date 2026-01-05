Лидера Ирана заподозрили в планах бежать из страны

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключает вероятность того, что ему придется бежать из страны. Об этом сообщила газета The Times .

По информации разведок США и Великобритании, Хаменеи разработал план бегства на случай, если протесты в республике выйдут из-под контроля. Если в армии и службах безопасности произойдет раскол или массовое дезертирство, аятолла покинет Тегеран вместе с узким кругом. В число приближенных войдут 20 соратников и членов семьи.

Наиболее вероятным местом, куда отправится верховный лидер Ирана, станет Москва.

«План Б» предназначен для Хаменеи и его ближайшего окружения, включая его сына и предполагаемого наследника Моджтабу», — подчеркнул источник газеты в разведке.

Ранее политолог Владимир Орлов прокомментировал слухи о подготовке Ирана к нападению на Израиль. Специалист назвал подобные высказывания попыткой создать негативный образ исламской республики в глазах международного сообщества. По его мнению, с помощью такой пропаганды готовится почва для дальнейших враждебных акций против Ирана.