Сигнал Британии или злой рок Зеленского? Кому на руку арест украинского диверсанта в Италии

В Италии задержали украинца, подозреваемого в организации подрыва «Северных потоков». Казалось бы, дело о теракте сдвинулось с мертвой точки, но очень уж «вовремя» всплыл экс-офицер СБУ, три года спокойно проживающий в Европе. И все это на фоне ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Что стоит за арестом Сергея К. и как это связано с происходящими геополитическими событиями — разбирались в материале 360.ru.

Назначили крайнего? Кто такой Сергей К. Об аресте украинца Сергея К. сообщила Федеральная прокуратура Германии, его задержали в итальянском городе Римини, где он отдыхал с семьей. Предположительно, Сергей К. был координатором подрыва «Северных потоков». Что СМИ пишут о Сергее К.: настоящее имя — Сергей Кузнецов;

гражданин Украины;

возраст — 49 лет;

капитан ВСУ в отставке;

экс-сотрудник СБУ;

офицер 7-го управления контрразведки СБУ;

служил в элитном подразделении, которое охраняло Киев в 2022 году. По одной из версий, украинец с семьей прилетел в Италию из Польши на самолете, по другой — приехал на отдых на машине. В Италию он въехал по своему настоящему имени, хотя у него обнаружили два паспорта на разные имена. Сергея К. арестовали по выданному Германией ордеру. Украинец не оказал сопротивления при задержании, добровольно отдал паспорт и телефон. От экстрадиции в Германию отказался.

Фото: Наземный стыковочный пункт газопровода «Северный поток-2» в Любмине. / РИА «Новости»

Украинский след, или как пытались скрыть улики Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» взорвали 26 сентября 2022 года. Версия об украинских диверсантах появилась в марте 2023 года, ее начали активно продвигать в западных СМИ. В итоге картина вырисовывается такая: для диверсии использовали 15-метровую парусную яхту «Андромеда», которую арендовали у немецкой компании;

дайверы нырнули на дно и прикрепили взрывные устройства на трубопроводы;

операцию провернули шесть человек, водолазов было двое;

яхта вышла в море из порта в Ростоке, туда же и вернулась впоследствии;

обыски на яхте выявили следы взрывчатки на столе в салоне. Имя Сергея К. как причастного к подрыву трубопровода всплывало и ранее в расследовании депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua / www.globallookpress.com

Россия изначально отвергала версию с украинским следом в теракте на «Северных потоках» и прямо возлагала ответственность на США и их союзников. Такого же мнения придерживается американский журналист Сеймур Херш. Он провел независимое расследование и в феврале 2023 года опубликовал материал, в котором заявил, что за взрывами в Балтийском море стоят США. По его версии, взрывчатку заложили в июне 2022 года американские водолазы под прикрытием учений в Балтике. Заряды активировали в ночь на 26 сентября с помощью гидроакустического буя, сброшенного с самолета-разведчика ВМС Норвегии. Версию об украинском следе могли придумать, чтобы отвести подозрения от истинных организаторов и исполнителях теракта. Арест Сергея К. в Италии является продолжением этой крупнейшей аферы, а вот почему это произошло именно сейчас — эксперты предлагают несколько вариантов.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua / www.globallookpress.com 1/1

Для чего Украина бьет по «Дружбе» За последнюю неделю ВСУ уже дважды атаковали трубопровод «Дружба», что поставляет нефть в Венгрию и Словакию. После удара 18 августа и остановки подачи сырья Украина посоветовала Венгрии посылать жалобы и угрозы «своим друзьям в Москве». Только запустили подачу — и снова новый удар 22 августа. Какова цель украинского командования, отдающего приказы бить по нефтепроводу? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что таким образом Украина провоцирует Россию на жесткий ответ. Чтобы потом обвинить ее в неготовности к миру. Политолог Сергей Станкевич отметил тот факт, что атакуя «Дружбу», Украина ставит самой себе подножку. Словакия и Венгрия перерабатывают сырую нефть, а готовый продукт частично может поступать и на Украину.

Фото: Символ нефтепровода «Дружба» неподалеку от города Мозырь Гомельской области. / РИА «Новости»

Также есть версия, что атака на «Дружбу» происходит при поддержке Брюсселя — ЕК нужно сделать Словакию и Венгрию более сговорчивыми. «Было бы хорошо, если бы в Брюсселе наконец поняли, что они — Европейская комиссия, а не комиссия по Украине!» — подчеркнул глава МИД Венгрии Петер Сийярто в обращении к ЕК. Президент США Дональд Трамп выразил свое негодование по поводу ударов по нефтепроводу. «Венгрия поддерживает Украину электричеством и бензином, а взамен они обстреливают трубопровод, который снабжает нас. Крайне недружественный шаг!» — написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Виктор, мне неприятно это слышать, я очень зол из-за этого. Скажи Словакии. Ты мой большой друг. Дональд», — ответил американский президент.

Фото: РИА «Новости»

По версии американского издания The Wall Street Journal, дело о «Северных потоках» достали с пыльной полки в преддверии возможных выборов на Украине, чтобы избавиться от сильного конкурента Зеленского — бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного. Как известно, его считают главным идейным вдохновителем и координатором теракта в Балтике. «Залужный является британским проектом, и в США не заинтересованы, чтобы снова победил „британец“», — заявил изданию ВФокусе Mail заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, не случайно арест произошел в Италии, власти которой лояльны США. Таким образом Трамп переключает фокус внимания с американских спецслужб.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Злой рок» Зеленского или сигнал США И вот на фоне ударов Украины по «Дружбе» происходит арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Что это может означать? Что Запад потихоньку «сливает» Украину, перекладывая на нее ответственность за теракт. Или это сигнал от США союзникам в Европе, которые рьяно подталкивают Украину к продолжению военных действий? Или же это ответный удар Мерца на непослушание Зеленского и шаг навстречу России? Германия таким образом может сигнализировать, что готова вернутся к обсуждению энергетического сотрудничества. Украинский политолог Василий Вакаров в эфире «Вести ФМ» высказал мнение, что задержание Сергея К. — это результат подковерных игр спецслужб США и Великобритании. Он отметил, что украинские спецслужбы своими силами не смогли бы организовать теракт такого масштаба.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru заявил, что не стоит искать в аресте диверсанта в Италии скрытых смыслов и сигналов. «Здесь, на мой взгляд, имеет место злой рок. Злой рок Зеленского. Стечение обстоятельств. Потому что этот задержанный человек, в прошлом сотрудник спецслужб, вполне комфортно чувствовал себя в Польше», — отметил Фельдман. Расследование по делу о подрыве «Северных потоков» вела Германия, она же и выдала ордер на арест подозреваемого 18 августа 2025 года. «И вот такое стечение обстоятельств, что один из подозреваемых по глупости своей, по наивности, оказался в зоне юрисдикции Итальянской республики, где его успешно и задержали», — заявил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Фельдман отметил, что вопрос в том, почему его не задержали в Польше или других европейских странах. Политолог назвал это «нестыковкой» в европейской юстиции. На вопрос о том, может ли арест Сергея К. быть попыткой Европы избавиться от Зеленского, который показал себя как недоговороспособный управленец, Фельдман ответил словами одного из американских президентов: «Это мерзавец, но это наш мерзавец». Зеленский устраивает Европу со всеми его злодеяниями и военными преступлениями, о которых прекрасно известно западным кураторам. «Сегодня он их, к сожалению, устраивает в качестве марионетки, возглавляющей прокси-силу против России», — резюмировал Фельдман.